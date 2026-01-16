Disney удалила 14 игр из Steam

Развлекательный гигант Disney принял решение удалить ряд своих игр из крупного онлайн-магазина. Компания убрала из продажи некоторые свои игры, которые были доступны для покупки в Steam.

На сайте SteamDB указаны такие игры, как Hercules, Finding Nemo, Cars Classic, Planes и Toy Story Mania. В общей сложности 14 игр Disney больше недоступны для покупки на платформе Valve.

Disney не только удалила 14 своих игр из Steam, никому не сообщив о своих планах, но и даже не отреагировала на массовое удаление после случившегося. Игровому миру пришлось полагаться на тех, кто внимательно следит за подобными вещами, таких как Wario64, который заметил удаление игр и поделился этой печальной новостью.

Почему Disney решила удалить вышеупомянутые игры из Steam без предупреждения, остаётся неясным. Возможно, дело в проблемах с лицензированием, связанных со студиями, которые Disney использовала для разработки этих игр, хотя это кажется маловероятным. Особенно учитывая, что игры были разработаны разными студиями и выпущены в разное время. Практически невозможно, чтобы все они одновременно столкнулись с одной и той же проблемой лицензирования.