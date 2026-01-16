Disney удалила 14 игр из Steam

Развлекательный гигант Disney принял решение удалить ряд своих игр из крупного онлайн-магазина. Компания убрала из продажи некоторые свои игры, которые были доступны для покупки в Steam.
На сайте SteamDB указаны такие игры, как Hercules, Finding Nemo, Cars Classic, Planes и Toy Story Mania. В общей сложности 14 игр Disney больше недоступны для покупки на платформе Valve.
Disney не только удалила 14 своих игр из Steam, никому не сообщив о своих планах, но и даже не отреагировала на массовое удаление после случившегося. Игровому миру пришлось полагаться на тех, кто внимательно следит за подобными вещами, таких как Wario64, который заметил удаление игр и поделился этой печальной новостью.
Почему Disney решила удалить вышеупомянутые игры из Steam без предупреждения, остаётся неясным. Возможно, дело в проблемах с лицензированием, связанных со студиями, которые Disney использовала для разработки этих игр, хотя это кажется маловероятным. Особенно учитывая, что игры были разработаны разными студиями и выпущены в разное время. Практически невозможно, чтобы все они одновременно столкнулись с одной и той же проблемой лицензирования.
Теперь тем кто не успел, придется качать с торрента.
Желательно в виде ромов для емуляторов.
А вот за Тачки, Геркулеса и Историю Игрушек ох как обидно!
Новые игры надо пилить... бабосики сами себя не заработают... :)
карточки в них были? щас цены дико подскочут на plati
Вот за "Armed and Dangerous" обидно. Оригинальный шикарнейший комедийный боевик, в духе Монти Пайтона и Терри Пратчетта. Хорошо что успел купить в своё время.
Сэйм. В прошлом месяце прошёл, вспомнил былое. Юмор в ней годный, как грится, сейчас такого не будут делать.
разрушаемость топ там
может додумаются портивают консольные версии, те же Тачки трилогию и аддоны, История Игрушек 3, Пираты Карибского Моря 3 с 7 ген консолей, Немо с 6 поколения
Кабаны оперативно цены на ключики повысили