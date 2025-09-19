Трогательное приключение Finding Paradise авторов To The Moon выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в октябре

Издатель Serenity Forge и студия Freebird Games объявили, что Finding Paradise, продолжение культовой игры To the Moon, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 8 октября 2025 года. Консольная версия позволит новым игрокам познакомиться с трогательной историей, а фанаты серии смогут вновь окунуться в мир приключений пиксель-арт героев.

Оригинальная PC-версия игры появилась в декабре 2017 года, затем проект был портирован на Nintendo Switch, iOS и Android. Freebird Games продолжает развивать вселенную: после Finding Paradise вышли Impostor Factory и Just a To the Moon Series Beach Episode, а следующей частью серии станет The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG, дата релиза которой пока неизвестна.

Сюжет игры продолжает историю двух ученых, Розалин и Уоттса, работающих в компании, способной изменять воспоминания пациентов, чтобы дать им жизнь, которой они не жили. В Finding Paradise игроки следят за Колином, чье желание вызывает сомнения: как понять, чего он действительно хочет? Игра сохраняет уникальный трогательный стиль оригинала, сочетая пиксельную графику с глубокими эмоциями и философскими размышлениями о жизни и воспоминаниях.