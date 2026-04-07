Fire and Ashes: Дневники разработки иммерсивного хоррора про психбольницу

Совсем недавно к нашей студии присоединился новый проект — Fire and Ashes и сегодня мы расскажем немного его истории.

Это иммерсивный хоррор от первого лица про психиатрическую лечебницу, где страх работает не только через атмосферу, но и через механики: враги реагируют на звук, включая голос игрока, а ближний бой добавляет ощущение уязвимости и напряжения.

Проект разрабатывается совместно с командой ASD Studio. Её основатели, Аршак Хачатрян (гейм-дизайнер/сценарист) и Давит Галоян (главный разработчик/программист) познакомились еще в 2003 году и их объединила любовь к страшным историям и играм.

Первый крупный проект команды, Burn Me Alive, стал отправной точкой для их текущей вселенной. Идея названия родилась из случайного кадра фильма 1408 по Стивену Кингу. Пример того, как случайные образы могут надолго застревать в голове и превращаться в основу для истории.

В 2021 году команда официально оформилась как ASD Studio и решила двигаться дальше самостоятельно. Тогда же появилась идея Fire and Ashes — как продолжения и развития их подхода к хоррору. Одним из ключевых нововведений стала механика голосового взаимодействия: игрок буквально становится частью происходящего, а его голос влияет на поведение врагов.

На атмосферу Fire and Ashes повлияли и кино, и игры через ощущения, которые когда-то зацепили и остались в памяти:

Среди фильмов команда часто вспоминает «Остров проклятых» из-за игры с восприятием реальности.

«Тайное окно» и «1408» по Стивену Кингу задали ощущение размытых границ между вымыслом и настоящим и показали, как можно держать напряжение даже в замкнутом пространстве.

«Планета Ка-Пэкс» повлияла на более тонкий слой, как происходит восприятие мира разными людьми.

Отдельно отмечается и «Техасская резня бензопилой» из-за постоянного ощущения угрозы. Этот принцип перекочевал в игру: страх строится не на скримерах, а на давящей атмосфере.

Но ключевое влияние всё же пришло из игр.

Команда часто обсуждала три проекта: Outlast, Condemned: Criminal Origins и Layers of Fear. Идея была простой - взять лучшее из каждого подхода и переосмыслить:

Outlast — классно сделано ощущение беспомощности и атмосфера. Мурашки по коже. Но Аршаку, например, не хватало возможности хоть как‑то дать отпор.

Condemned — физику и вес ближнего боя, чтобы игрок мог хоть как-то сопротивляться.

Layers of Fear — психологическое давление и работу с восприятием через окружение и сюжет.

Сейчас мы с небольшой командой доводим Fire and Ashes до релиза и стараемся сделать так, чтобы игрок почувствовал то, что чувствовали мы, когда смотрели эти фильмы или играли в любимые хорроры. Чтобы было немного страшно, немного грустно, а в конце подумать — «вау, вот это поворот»!

Демо уже доступно, добавляйте в вишлист: Steam