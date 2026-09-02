Психологический хоррор с механикой распознавания голоса: Fire and Ashes выйдет уже этой осенью

Иммерсивный хоррор с механикой ближнего боя и распознаванием голоса Fire and Ashes получил дату релиза. Игра выйдет 14 октября на PC и современных консолях. Вместе с анонсом даты разработчики представили новый трейлер игры.

События разворачиваются в 1977 году. Главный герой, Генри Грей, приходит в себя в ванне внутри психиатрического отделения. Вокруг кровь, но она принадлежит не ему. Вскоре становится понятно, что больница превратилась в ловушку, а происходящее связано с трагедией из прошлого Генри.

История постепенно выходит за пределы психиатрической больницы. Генри оказывается в мрачных локациях, связанных с его прошлым, где грань между реальностью и безумием становится всё более размытой. Среди противников встречаются обезумевшие пациенты, каннибалы, призраки, жертвы жестоких экспериментов, кибернетические создания и другие потусторонние существа.

Ключевые особенности

Распознавание голоса

Одна из главных особенностей Fire and Ashes связана со звуком. Благодаря технологии распознавания голоса игра реагирует на дыхание, шёпот и панику игрока. Звук становится одновременно инструментом и угрозой: слишком громкий голос может привлечь внимание врагов.

Психологический хоррор

Игра постоянно стирает границу между реальностью и безумием, постепенно раскрывая историю Генри и события, которые разрушили его жизнь.

Исследование и выживание

Игрокам предстоит исследовать мрачные локации, искать необходимые ресурсы и использовать всё найденное для выживания.

Головоломки и расследование

Продвижение по сюжету связано с решением головоломок и поиском фрагментов истории, которые помогают восстановить картину произошедшего.

Разнообразные враги

Опасность исходит не только от призраков и потусторонних сущностей. Среди противников встречаются безумные пациенты, психопаты, каннибалы, охранники, жертвы экспериментов и кибернетические создания.

Fire and Ashes выйдет 14 октября на PC и современных консолях.

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