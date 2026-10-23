Психушка, галлюцинации и монстры, реагирующие на голос - хоррор Fire and Ashes вышел на консолях

ASDStudio выпустила на консолях Fire and Ashes — психологический хоррор от первого лица о кошмарной психиатрической больнице, галлюцинациях, головоломках и выживании среди чудовищ.

Игроки просыпаются в роли Генри Грея в 1977 году и пытаются восстановить его прошлое. Реальность здесь смешивается с безумием, а тревожные встречи грозят не только внутри больницы, но и за её стенами.

Необязательное голосовое взаимодействие позволяет влиять на происходящее шёпотом, криками и дыханием — монстры способны услышать игрока.

Fire and Ashes уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S. На PC в Steam игра вышла 14 октября.