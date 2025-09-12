Дебютный трейлер Fire Emblem: Fortune's Weave - продолжение легендарной серии выйдет на Nintendo Switch 2

Во время сегодняшней презентации Nintendo Direct был анонсирован новый проект от Intelligent Systems — Fire Emblem: Fortune’s Weave, следующая глава культовой серии тактических ролевых игр. Релиз намечен на 2026 год эксклюзивно для Nintendo Switch 2.

Трейлер, завершивший шоу, показал первые кадры мрачной, но величественной вселенной, а также знакомую поклонникам серии пошаговую боевую систему. На первый взгляд, геймплей сохраняет классическую стратегическую глубину Fire Emblem, при этом предлагая новые визуальные и сюжетные акценты.

Особое внимание привлекло появление загадочной Сотис, ранее известной по Fire Emblem: Three Houses. Её присутствие намекает, что Fortune’s Weave может оказаться прямым продолжением одной из самых популярных частей франшизы. Эту теорию подтверждает и прошлогодняя утечка в LinkedIn от 3D-модельера, указавшего, что работает над «продолжением тактической RPG Nintendo».

Анонс стал долгожданным событием: после Three Houses прошло уже несколько лет без полноценной новой главы, и фанаты ждали возвращения любимой серии. Теперь же стало ясно, что Nintendo делает ставку на масштабное и сюжетно насыщенное продолжение.

Точная дата релиза пока не объявлена, но Fire Emblem: Fortune’s Weave обещает вновь объединить поклонников тактических стратегий и подарить им грандиозное сражение, где судьбы героев сплетены в единую ткань.