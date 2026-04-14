Fire Emblem: Fortune's Weave для Switch 2 получила рейтинг PEGI 12 в Европе

Следующая крупная часть тактической франшизы от Nintendo, Fire Emblem: Fortune’s Weave, получила официальный возрастной рейтинг от европейского агентства PEGI. Информация об этом появилась на региональных ресурсах компании, что свидетельствует об активной подготовке проекта к релизу, намеченному на 2026 год.

Согласно обновленным данным, игре присвоен рейтинг «12+». В качестве обоснования указаны сцены насилия, наличие ненормативной лексики и возможность совершения внутриигровых покупок. Несмотря на то, что получение рейтинга не означает немедленный выход, в индустрии это считается верным признаком того, что разработка перешла на финальную стадию публикации.

Fortune’s Weave, анонсированная в 2025 году, станет первой полноценной игрой серии, созданной специально для преемника текущей консоли — Nintendo Switch 2.

В фанатском сообществе и профильных СМИ проект активно обсуждают как возможный сиквел или спин-офф популярной вселенной Fire Emblem: Three Houses, однако официального подтверждения этой сюжетной связи от Nintendo пока не поступало.