Fire Emblem: Fortune's Weave получила семиминутный обзорный трейлер - четыре героя и масштабные тактические сражения

Nintendo и Intelligent Systems представили семиминутный обзорный трейлер Fire Emblem: Fortune’s Weave, подробно показавший основные особенности новой части серии. Игрокам предстоит отправиться в Империю Дагдан, где сильнейшие бойцы страны участвуют в Героических играх ради возможности исполнить одно желание.

История сосредоточена на четырёх героях с разными целями. Кай хочет спасти заключённого отца, мечник Дитрих постоянно ищет достойного противника, королева Теодора стремится осуществить давнюю мечту своей родины, а музыкантка Леда жаждет мести. Их судьбы постепенно переплетаются, а игроку предстоит путешествовать во времени, чтобы помочь героям противостоять демоническому богу Балору.

Основой геймплея останутся пошаговые тактические сражения на картах с сеткой. При подготовке можно изучать новые приёмы, тренироваться, находить союзников и укреплять отношения с персонажами. В Дагсионе доступны таверны, храмы и тренировочные площадки, а за пределами столицы можно выполнять задания, добывать ресурсы и сражаться с противниками.

В бою герои смогут использовать Blaze Arts — мощные способности, расходующие HP. Их применение заполняет специальную шкалу Blaze и временно усиливает персонажа, однако чрезмерное использование приводит к «Взрыву»: бонусы прекращают действовать, а максимальный запас здоровья героя сокращается вдвое.

Дополнительное преимущество дают благословения богов, которые можно улучшать и получать за них новые эффекты. Вне основных сражений игрокам также предстоит исследовать подземелья, собирать материалы и открывать сундуки с сокровищами.

Главной ареной станут Героические игры, где разные условия матчей и особенности местности потребуют менять тактику. Таким образом, Fortune’s Weave объединяет классические пошаговые сражения Fire Emblem с путешествиями во времени, развитием отношений и отдельной системой подготовки к масштабным турнирам.