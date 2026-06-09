Fire Emblem: Fortune's Weave выйдет 17 сентября - Nintendo раскрыла дату релиза новой части серии

Nintendo в рамках последней Direct представила новый трейлер Fire Emblem: Fortune’s Weave и раскрыла дату релиза следующей части культовой тактической серии.

Игра выйдет 17 сентября, став одной из ключевых премьер в линейке Nintendo на этот год. Анонс сопровождался свежими кадрами геймплея, которые впервые подробно показали, как будет выглядеть новая часть франшизы в движении.

Fortune’s Weave сохраняет традиционную основу серии Fire Emblem — пошаговые тактические сражения, где игроку необходимо грамотно управлять отрядом и учитывать особенности местности и классов персонажей. При этом разработчики добавили элементы исследования в 3D-пространстве вне боевых арен, что должно расширить структуру привычного геймплея.

Сюжет новой части будет сосредоточен вокруг так называемых Геройских игр — соревнования, в котором участники сражаются за крупную награду. Игрокам предстоит решать, насколько далеко они готовы зайти ради победы и какие последствия повлечёт их путь к вершине.