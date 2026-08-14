Журналиста Polygon возмутило, что большинство мужчин в Fire Emblem: Fortune's Weave предпочитает женщин

Обозреватель Polygon в ходе подготовки превью новой игры Fire Emblem: Fortune's Weave обратил внимание на необычную особенность, которая его возмутила. В информационных карточках нанимаемых персонажей у большинства мужских юнитов в списке предпочтений указаны женщины, бабничество или флирт с женщинами.

Единственное, что здесь раздражает, - это странное навязчивое желание постоянно подчеркивать, что мужчины из Fortune's Weave любят женщин. Когда открываешь информацию о персонаже, которого можно нанять, у большинства мужчин в списке того, что им нравится, значится "женщины/бабничество/красивые женщины/флирт с женщинами" или что-то в этом роде.

Журналист отмечает, что серия Fire Emblem всегда была несколько регрессивной в вопросах признания нетрадиционной ориентации персонажей, но в данном случае ситуация выглядит особенно нелепо. При этом обозреватель высоко оценил другие аспекты Fortune's Weave, отметив улучшенную боевую систему, проработку персонажей и амбициозный сюжет. Игра выходит 17 сентября на Nintendo Switch 2.