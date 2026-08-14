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Fire Emblem: Fortune's Weave 17.09.2026
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Тактика, Фэнтези, Аниме
5.3 20 оценок

Журналиста Polygon возмутило, что большинство мужчин в Fire Emblem: Fortune's Weave предпочитает женщин

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Обозреватель Polygon в ходе подготовки превью новой игры Fire Emblem: Fortune's Weave обратил внимание на необычную особенность, которая его возмутила. В информационных карточках нанимаемых персонажей у большинства мужских юнитов в списке предпочтений указаны женщины, бабничество или флирт с женщинами.

Единственное, что здесь раздражает, - это странное навязчивое желание постоянно подчеркивать, что мужчины из Fortune's Weave любят женщин. Когда открываешь информацию о персонаже, которого можно нанять, у большинства мужчин в списке того, что им нравится, значится "женщины/бабничество/красивые женщины/флирт с женщинами" или что-то в этом роде.

Журналист отмечает, что серия Fire Emblem всегда была несколько регрессивной в вопросах признания нетрадиционной ориентации персонажей, но в данном случае ситуация выглядит особенно нелепо. При этом обозреватель высоко оценил другие аспекты Fortune's Weave, отметив улучшенную боевую систему, проработку персонажей и амбициозный сюжет. Игра выходит 17 сентября на Nintendo Switch 2.

Консоли 4
143
112
Комментарии:  112
Ваш комментарий
Тоmmy

соевая журнашлюха снова возмущается общепринятым нормам, никогда такого не было и вот опять

117
Neko-Acheron

Пидары уже права качают... уроды

67
MNM 777

Бабничество , ахахаххах ))

Этому гномику и персы полюбому не нравятся , только сделать ничего не может , потому что нинке пофик и решил прикопаться к мелочам .

Если бы мог , то наверное текст был примерно такой .

Журналист Polygon : - " Что это за безобразие " ? " Красивые девушки вместо похожих на мужиков как у сони , срочно заменить , не то снизим оценку " )

39
Kalmah13
регрессивной

Какой же это регресс - любить женщин...

34
Yoshemitsu