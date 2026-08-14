Журналиста Polygon возмутило, что большинство мужчин в Fire Emblem: Fortune's Weave предпочитает женщин

Обозреватель Polygon в ходе подготовки превью новой игры Fire Emblem: Fortune's Weave обратил внимание на необычную особенность, которая его возмутила. В информационных карточках нанимаемых персонажей у большинства мужских юнитов в списке предпочтений указаны женщины, бабничество или флирт с женщинами.
Единственное, что здесь раздражает, - это странное навязчивое желание постоянно подчеркивать, что мужчины из Fortune's Weave любят женщин. Когда открываешь информацию о персонаже, которого можно нанять, у большинства мужчин в списке того, что им нравится, значится "женщины/бабничество/красивые женщины/флирт с женщинами" или что-то в этом роде.
Журналист отмечает, что серия Fire Emblem всегда была несколько регрессивной в вопросах признания нетрадиционной ориентации персонажей, но в данном случае ситуация выглядит особенно нелепо. При этом обозреватель высоко оценил другие аспекты Fortune's Weave, отметив улучшенную боевую систему, проработку персонажей и амбициозный сюжет. Игра выходит 17 сентября на Nintendo Switch 2.
соевая журнашлюха снова возмущается общепринятым нормам, никогда такого не было и вот опять
Пидары уже права качают... уроды
Бабничество , ахахаххах ))
Этому гномику и персы полюбому не нравятся , только сделать ничего не может , потому что нинке пофик и решил прикопаться к мелочам .
Если бы мог , то наверное текст был примерно такой .
Журналист Polygon : - " Что это за безобразие " ? " Красивые девушки вместо похожих на мужиков как у сони , срочно заменить , не то снизим оценку " )
Какой же это регресс - любить женщин...