Nintendo заработала на мобильных играх более $2,2 млрд: Fire Emblem Heroes лидирует по выручке

Nintendo продолжает показывать впечатляющие результаты на мобильном рынке, несмотря на сравнительно ограниченное присутствие в этом сегменте. Согласно данным аналитиков MobileGamer и The Game Business, основанным на статистике сервиса Sensor Tower, мобильные игры Nintendo к сегодняшнему дню суммарно заработали 2,27 млрд долларов и собрали 816 млн загрузок.

Самым прибыльным рынком для японской компании стала Япония, на которую пришлось 46% выручки, в то время как по количеству загрузок лидируют США — 20% от общего числа.

Интересно, что основную долю дохода принесла одна игра — Fire Emblem Heroes, выпущенная в 2017 году. Этот проект заработал 1,19 млрд долларов, превзойдя все остальные мобильные игры Nintendo вместе взятые. Несмотря на относительно небольшое количество загрузок — всего 19 млн, Fire Emblem Heroes демонстрирует высокую монетизацию за счёт внутриигровых покупок.

В целом рейтинг самых кассовых мобильных игр Nintendo выглядит следующим образом:

Fire Emblem Heroes — 1,193 млрд долларов (19 млн загрузок) Mario Kart Tour — 365,6 млн долларов (290,7 млн загрузок) Animal Crossing: Pocket Camp — 349,8 млн долларов (75,5 млн загрузок) Dragalia Lost — 167,1 млн долларов (4,3 млн загрузок) Super Mario Run — 96,6 млн долларов (384,4 млн загрузок) Pikmin Bloom — 84,8 млн долларов (7,5 млн загрузок) Dr. Mario World — 13,8 млн долларов (13,4 млн загрузок) Miitomo — 3,7 млн долларов (20,8 млн загрузок) Fire Emblem Shadows — 200 тыс. долларов (800 тыс. загрузок)

Как видно, высокая монетизация далеко не всегда коррелирует с количеством загрузок. Например, Super Mario Run собрала почти 385 млн скачиваний, но выручка составила менее 100 млн долларов, что объясняется ограниченным количеством внутриигровых покупок.

Аналитики отмечают, что Nintendo не слишком активно развивает мобильный сегмент. По мнению MobileGamer, этому есть несколько причин: компания не хочет зависеть от Apple и Google, контролирующих ключевые магазины приложений, а также у Nintendo и так стабильная прибыль от консолей. В результате, несмотря на высокий потенциал мобайла, японский гигант пока предпочитает сосредоточиться на основном бизнесе, дополняя его лишь стратегическими мобильными проектами.

Таким образом, мобильные игры остаются важным, но не ключевым источником дохода для Nintendo, а Fire Emblem Heroes продолжает служить наглядным примером успешной монетизации на мобильной платформе. Это подтверждает, что даже с ограниченным присутствием в сегменте, качественный продукт может приносить десятки миллионов долларов дохода.