Nintendo выпустила Fire Emblem Shadows на смартфонах

Nintendo совместно с Intelligent Systems и DeNA выпустила мобильную игру Fire Emblem Shadows, которая уже доступна для загрузки в App Store и Google Play. Новинка распространяется бесплатно, однако предусматривает возможность совершать внутриигровые покупки.

Fire Emblem Shadows является спин-оффом знаменитой серии и предлагает необычный формат сражений, совмещающий элементы ролевой игры, стратегию в реальном времени и механику социальной дедукции. В каждом бою участвуют три союзника, и один из них скрытно исполняет роль ученика тени. После завершения схватки предстоит голосование, чтобы узнать, кто оказался предателем.