Fire Emblem Shadows 25.09.2025
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Фэнтези, Аниме
Nintendo выпустила Fire Emblem Shadows на смартфонах

Simple Jack Simple Jack

Nintendo совместно с Intelligent Systems и DeNA выпустила мобильную игру Fire Emblem Shadows, которая уже доступна для загрузки в App Store и Google Play. Новинка распространяется бесплатно, однако предусматривает возможность совершать внутриигровые покупки.

Fire Emblem Shadows является спин-оффом знаменитой серии и предлагает необычный формат сражений, совмещающий элементы ролевой игры, стратегию в реальном времени и механику социальной дедукции. В каждом бою участвуют три союзника, и один из них скрытно исполняет роль ученика тени. После завершения схватки предстоит голосование, чтобы узнать, кто оказался предателем.

SgtMahoney
Fire Emblem Shadows является спин-оффом знаменитой серии и предлагает необычный формат сражений, совмещающий элементы ролевой игры, стратегию в реальном времени и механику социальной дедукции

Точнее будет сказать - является очередным мобильным доиловом фанатов серии, не зря ведь

Новинка распространяется бесплатно, однако предусматривает возможность совершать внутриигровые покупки
1