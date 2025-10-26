В Fire Emblem Shadows стартовала вторая сюжетная книга Wolf Brother

Компания Nintendo и студия Intelligent Systems выпустили обновление для мобильной тактической игры Fire Emblem Shadows. Апдейт добавляет в игру вторую сюжетную книгу под названием Wolf Brother, которая продолжает основную историю и знакомит игроков с новым контентом.

В центре новой главы — персонаж по имени Joachim, потомок волчьего рода, который способен принимать чудовищный облик. Сюжетный трейлер демонстрирует как новых, так и уже знакомых героев, оказавшихся втянутыми в мрачные события, связанные с нападением на деревню и древним проклятием.

Вместе с сюжетом в Fire Emblem Shadows появились и геймплейные нововведения. Разработчики добавили новые боевые карты, включая локацию, сочетающую элементы леса и лабиринта. Также были представлены новые магические и оружейные умения, которые можно будет получить в качестве наград за прохождение битв. Среди них показали как атакующие заклинания с действием по области, так и защитные навыки, расширяющие тактические возможности.