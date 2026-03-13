Анонсирована стратегия Firearms Factory о производстве оружия во время Второй мировой войны

Студия Triplex Terminal представила стратегическую игру Firearms Factory, посвящённую управлению оружейным производством в период Второй мировой войны. Проект выйдет в раннем доступе Steam уже в этом году.

В Firearms Factory игрокам предстоит руководить небольшой фабрикой, которая из мирного предприятия внезапно превращается в важный элемент военной промышленности. Завод, некогда производивший сладости для детей, по приказу правительства начинает выпуск оружия для фронта.

Основная задача — эффективно управлять производством и логистикой. Необходимо контролировать выпуск вооружения, распределять ресурсы, поддерживать снабжение армии и одновременно защищать предприятие. При этом решения игрока будут иметь серьёзные последствия, влияя как на развитие фабрики, так и на ход войны.

Отдельная линия сюжета связана с гонкой за созданием ядерного оружия. После того как нацисты захватили урановые месторождения в Чехословакии, разработка новых технологий становится ключевой задачей, а фабрика может сыграть важную роль в появлении атомной бомбы.

Разработчики планируют активно развивать игру вместе с сообществом во время раннего доступа. По предварительным планам, этот этап продлится около года, после чего проект должен получить полноценный релиз.