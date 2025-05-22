Firefighting Simulator - The Squad вышла в MS Store без защиты Denuvo и была взломана спустя 5 лет после релиза

20 мая состоялся релиз Firefighting Simulator - The Squad в магазине Microsoft Store и в сервисе Game Pass.

В отличии от Steam-версии, в магазине Microsoft игра вышла без защиты Denuvo, благодаря чему была взломана группой RUNE - это произошло спустя 5 лет после релиза. Примечательно, что в Steam игра по-прежнему защищена Denuvo.

Firefighting Simulator - The Squad позволяет стать настоящим работником пожарной команды: в игре присутствует правдоподобная симуляция пожаров, проработанная физическая система, настоящее противопожарное снаряжение производства известных компаний и проработанный американский город, раскинувшийся на 60 квадратных километров.