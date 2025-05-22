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Firefighting Simulator - The Squad 17.11.2020
Симулятор
6.2 20 оценок

Firefighting Simulator - The Squad вышла в MS Store без защиты Denuvo и была взломана спустя 5 лет после релиза

AceTheKing AceTheKing

20 мая состоялся релиз Firefighting Simulator - The Squad в магазине Microsoft Store и в сервисе Game Pass.

В отличии от Steam-версии, в магазине Microsoft игра вышла без защиты Denuvo, благодаря чему была взломана группой RUNE - это произошло спустя 5 лет после релиза. Примечательно, что в Steam игра по-прежнему защищена Denuvo.

Firefighting Simulator - The Squad позволяет стать настоящим работником пожарной команды: в игре присутствует правдоподобная симуляция пожаров, проработанная физическая система, настоящее противопожарное снаряжение производства известных компаний и проработанный американский город, раскинувшийся на 60 квадратных километров.

19
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
ThoughtfulGerardo

уберите денуво отовсюду!...люди все равно будут покупать игры!

12
Игорь Болонев

будут но меньше ибо какой смысл платить за то что можно взять бесплатно?

15
KnDiman Игорь Болонев

Скажи это БГ3, Ведьмак 3 и т.д. которые продались огромными тиражами и вышли без защиты, человек заинтересованный в игре всё равно купит, а пират даже при наличие denuvo пройдёт мимо, либо возьмёт за копейки оффлайн активацию.

11
Nodas KnDiman
либо возьмёт за копейки оффлайн активацию.

Подтверждаю )

2
Игорь Болонев KnDiman

у меня нет ни 1 знакомого кто бы потратил деньги на аренду цифровой копии игры. все игры прекрасно скачивались с зелёных магазинов и прекрасно игрались)) так что кто амт покупает огромными тиражами даж не знаю.может им деньги девать некуда а может какие-то более эфимерные причины в любом случае это их дело

3
zero sleep KnDiman

У вас есть статистика по тем же играм с защитой? Правильно нет. Так зачем говорить на эту тему? Очень сомнительно что если убрать торренты и активашки - люди резко перестанут играть) Чушь же

Константин335

И спрашивается зачем на такую игру ставить Денуво

4
bubenson

Ну ставят же на дикую японщину.

2
AdriftDylan

А это что на торррентах больше года взломано? Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator

3