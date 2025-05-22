Firefighting Simulator - The Squad вышла в MS Store без защиты Denuvo и была взломана спустя 5 лет после релиза

20 мая состоялся релиз Firefighting Simulator - The Squad в магазине Microsoft Store и в сервисе Game Pass.
В отличии от Steam-версии, в магазине Microsoft игра вышла без защиты Denuvo, благодаря чему была взломана группой RUNE - это произошло спустя 5 лет после релиза. Примечательно, что в Steam игра по-прежнему защищена Denuvo.
Firefighting Simulator - The Squad позволяет стать настоящим работником пожарной команды: в игре присутствует правдоподобная симуляция пожаров, проработанная физическая система, настоящее противопожарное снаряжение производства известных компаний и проработанный американский город, раскинувшийся на 60 квадратных километров.
уберите денуво отовсюду!...люди все равно будут покупать игры!
будут но меньше ибо какой смысл платить за то что можно взять бесплатно?
Скажи это БГ3, Ведьмак 3 и т.д. которые продались огромными тиражами и вышли без защиты, человек заинтересованный в игре всё равно купит, а пират даже при наличие denuvo пройдёт мимо, либо возьмёт за копейки оффлайн активацию.
Подтверждаю )
у меня нет ни 1 знакомого кто бы потратил деньги на аренду цифровой копии игры. все игры прекрасно скачивались с зелёных магазинов и прекрасно игрались)) так что кто амт покупает огромными тиражами даж не знаю.может им деньги девать некуда а может какие-то более эфимерные причины в любом случае это их дело
У вас есть статистика по тем же играм с защитой? Правильно нет. Так зачем говорить на эту тему? Очень сомнительно что если убрать торренты и активашки - люди резко перестанут играть) Чушь же
И спрашивается зачем на такую игру ставить Денуво
Ну ставят же на дикую японщину.
А это что на торррентах больше года взломано? Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator