Firefighting Simulator: Ignite подвела итоги первого года и показала новые испытания для пожарных

Разработчики Firefighting Simulator: Ignite выпустили юбилейный ролик, посвящённый первому году игры. За это время пожарный симулятор получил новые задания, специализированную технику, дополнительное снаряжение и несколько крупных обновлений, расширивших возможности спасательных операций.

Среди главных дополнений — Summer Camp с вызовами в летнем лагере, сюжетное расширение Parker’s Story и набор Kenworth Fire Truck Pack с тремя пожарными машинами. Позже вышло Motor Vehicle Accident Expansion, добавившее аварии на дорогах, новые инструменты для спасения пострадавших и дополнительные миссии. Бесплатные обновления также принесли режим Alarm Mode, в котором вызовы поступают через случайные промежутки времени, и новый район Шэннондейл.

Игрокам предстоит бороться с непредсказуемыми пожарами, спасать людей и координировать действия команды в опасных условиях. Можно отправляться на задания в компании до трёх друзей или доверить управление остальными членами отряда искусственному интеллекту. От слаженности команды зависит, удастся ли справиться с огнём и вывести пострадавших из опасной зоны.

Весь перечисленный контент первого года уже доступен на PlayStation 5. При этом развитие игры продолжается: в сентябре 2026 года симулятор получил ещё и дополнение Construction Site Mission DLC с вызовами на строительных площадках.