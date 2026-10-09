Fireside Feelings можно бесплатно забрать в Steam и навсегда оставить в библиотеке

В честь Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, разработчики Fireside Feelings объявили о временной бесплатной раздаче игры в Steam. В течение трёх дней пользователи смогут добавить её в свою библиотеку и сохранить навсегда. Это полноценная версия, а не демо или временный пробный доступ.

Для небольшой студии Fireside Feelings стала первой игрой, и её создание оказалось непростым испытанием. Разработчики рассказали, что им было трудно найти финансирование, однако они хотели создать пространство, в котором незнакомые люди могли бы слушать друг друга и проявлять эмпатию, а не спорить, доказывать свою правоту или пытаться победить в дискуссии.

Авторы признаются, что игра не стала финансовым успехом, но принесла им нечто более важное. Студия получила множество трогательных сообщений от игроков, которые рассказывали, что Fireside Feelings помогла им пережить сложный период, немного успокоиться, позаботиться о себе или почувствовать себя менее одинокими. Именно эти отзывы убедили разработчиков, что их работа была не напрасной.

Команда также сообщила, что ей пришлось пройти через юридическую борьбу, чтобы вернуть права на собственную игру. Теперь права снова принадлежат разработчикам, и они решили сделать Fireside Feelings бесплатной на постоянной основе для всех, кто успеет забрать её в течение акции.

Взамен студия просит игроков поддержать её следующий проект — The Granny Detective Society, добавив его в список желаемого Steam. Для небольшой команды из двух человек каждый такой список особенно важен и может повлиять на успех будущего релиза.

Разработчики надеются, что Fireside Feelings найдёт новых игроков и поможет им почувствовать поддержку и человеческую близость.