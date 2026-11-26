В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Firestone — многопользовательской фэнтезийной онлайн-RPG с idle-механикой. Забрать игру можно с 26 ноября, 19:00 МСК, до 3 декабря, 19:00 МСК. После добавления в библиотеку она останется у вас навсегда.

В Firestone игрокам предстоит собирать героев, прокачивать их навыки и снаряжение, участвовать в AFK-битвах, кликер-сражениях с боссами и PvP-режиме.

Чтобы получить игру, войдите в аккаунт Epic Games на сайте магазина или в лаунчере, откройте страницу Firestone и нажмите «Получить».

Следующая бесплатная раздача в Epic Games Store — Strange Antiquities, она начнётся 3 декабря.