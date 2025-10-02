В EGS началась бесплатная раздача Firestone

В цифровом магазине EGS началась новая бесплатная раздача. В свою библиотеку можно добавить Firestone. Акция продлится до 9 октября 18:00 МСК.
Firestone — онлайн-автобаттлер, в котором нужно собрать команду героев и наблюдать за их автоматическим сражением с врагами. Со 2 по 9 октября геймеры смогут бесплатно получить набор, который обычно стоит $100. В него входит эксклюзивный скин, аватары профиля, множество сундуков, свитков, жетонов и самоцветов.
В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить платформер Gravity Circuit. Акция продлится до 16 октября 18:00 МСК.
Ссылка битая, через store заходить.
А в стиме на неё 50% скидка. Nightingale уже полтора года в раннем доступе)
- Сколько примерно эта игра будет в раннем доступе?
«Мы прогнозируем, что Nightingale будет находиться в раннем доступе 9–12 месяцев.
ничё, щас им прилетит. В таких случаях надо вообще не указывать точных сроков.
большая проблема в том что нету русского, и говорят даже перевода полного нету ( часть квестов в The Watch и почти все квесты и диалоги в Найтингейле не доступны для перевода никак вообще )
Игра заброшена. Инвесторы перестали спонсировать
Опять не пойми что раздают