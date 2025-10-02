В EGS началась бесплатная раздача Firestone

В цифровом магазине EGS началась новая бесплатная раздача. В свою библиотеку можно добавить Firestone. Акция продлится до 9 октября 18:00 МСК.

Firestone — онлайн-автобаттлер, в котором нужно собрать команду героев и наблюдать за их автоматическим сражением с врагами. Со 2 по 9 октября геймеры смогут бесплатно получить набор, который обычно стоит $100. В него входит эксклюзивный скин, аватары профиля, множество сундуков, свитков, жетонов и самоцветов.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить платформер Gravity Circuit. Акция продлится до 16 октября 18:00 МСК.