Firestone: Online Idle RPG 01.04.2024
Ролевая, Инди, Условно-бесплатная, Фэнтези
7.1 9 оценок

В EGS началась бесплатная раздача Firestone

Simple Jack Simple Jack

В цифровом магазине EGS началась новая бесплатная раздача. В свою библиотеку можно добавить Firestone. Акция продлится до 9 октября 18:00 МСК.

Firestone — онлайн-автобаттлер, в котором нужно собрать команду героев и наблюдать за их автоматическим сражением с врагами. Со 2 по 9 октября геймеры смогут бесплатно получить набор, который обычно стоит $100. В него входит эксклюзивный скин, аватары профиля, множество сундуков, свитков, жетонов и самоцветов.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить платформер Gravity Circuit. Акция продлится до 16 октября 18:00 МСК.

Комментарии:  4
bohdan2015

Ссылка битая, через store заходить.
А в стиме на неё 50% скидка. Nightingale уже полтора года в раннем доступе)

- Сколько примерно эта игра будет в раннем доступе?
«Мы прогнозируем, что Nightingale будет находиться в раннем доступе 9–12 месяцев.

ничё, щас им прилетит. В таких случаях надо вообще не указывать точных сроков.

Лидер Мур

большая проблема в том что нету русского, и говорят даже перевода полного нету ( часть квестов в The Watch и почти все квесты и диалоги в Найтингейле не доступны для перевода никак вообще )

Aleksey Aleshka

Игра заброшена. Инвесторы перестали спонсировать

Mad_cloud

Опять не пойми что раздают