Firewall Ultra станет недоступна для PSVR 2 с 17 сентября 2026 года

Sony выбрала необычный способ объявить о закрытии онлайнового шутера Firewall Ultra для PS VR2. Вместо отдельного сообщения информация появилась в виде обновления в блоге PlayStation, датированном 22 августа 2023 года, где изначально рассказывалось о планах поддержки игры после релиза.

Серверы Firewall Ultra будут отключены 17 сентября 2026 года. Поскольку игра требует постоянного подключения к интернету, после этой даты она станет полностью недоступна для всех владельцев. Судя по всему, игра уже исчезла из PlayStation Store, хотя оригинальная Firewall Zero Hour для первой PlayStation VR всё ещё доступна для покупки.

Решение анонсировать отключение через редактирование старого поста выглядит особенно странно на фоне того, что студия-разработчик First Contact Entertainment закрылась ещё в 2024 году. Сам по себе факт закрытия игры ожидаем, но способ подачи информации вызывает вопросы — создаётся впечатление, что Sony пыталась избежать лишнего внимания к этой новости.

Учитывая, что PS VR2 и так переживает не лучшие времена, а продажи гарнитуры оставляют желать лучшего, такой подход к коммуникации выглядит неуважительно как по отношению к разработчикам, которые работали над игрой, так и к игрокам, купившим и гарнитуру, и саму игру. Складывается ощущение, что Sony окончательно потеряла интерес к поддержке своей VR-платформы.