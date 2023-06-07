Авторы Myst выпустили новую игру - ее почти полностью создали с помощью ИИ

В середине мая авторы серии квестов Myst из студии Cyan Worlds выпустили головоломку Firmament. Игра получилась не очень удачной — на момент публикации новости у нее 65% положительных отзывов в Steam. К минусам головоломки относят скучный сюжет, высокую цену и плохие решения в геймплее.

Как выяснили игроки во время титров Firmament, разработчики создавали ее при активном участии ИИ. Нейросети помогли студии в работе над второстепенным контентом — записями в дневниках, газетами, письмами, рассказами, стихами, песнями, нарисованными картинами, баннерами, озвучкой и многим другим.

Издание Kotaku обратилось к представителям студии Cyan Worlds с просьбой прокомментировать разработку Firmament при участии ИИ. Авторы головоломки рассказали, что о полной генерации контента речи не идет — все в игре создавалось вручную, но дорабатывалось с помощью нейросетей.

Вся озвучка [в Firmament] была записана настоящим актером. Но окончательный тембр голоса, высота тона и тональность подредактировали с помощью нейросетей с согласия исполнителя, который записывал голос. Надеюсь, это прояснит ситуацию и послужит хорошим примером того, что мы подразумеваем под «контентом, созданным при участии ИИ».

Firmament вышла 18 мая 2023 года на PC. Версии игры для PlayStation 4, PlayStation 5 и PlayStation VR 2 станут доступны позднее.