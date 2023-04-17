Firmament 2023 г.
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Авторы серии Myst выпустили новый трейлер Firmament, в котором напомнили дату выхода проекта

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butcher69
Новости

Cyan Worlds, создатели серии Myst, выпустили новый трейлер своего следующего проекта Firmament. В ролике разработчики напомнили, что игра выйдет для PC и Mac через Steam 18 мая. Она будет поддерживать как плоские экраны, так и гарнитуры виртуальной реальности. Версии для PlayStation 5, PlayStation VR2 и PlayStation 4 появятся позже.

Firmament - это новая приключенческая игра-головоломка от легендарной игровой студии, создавшей бестселлеры Myst и Riven. Благодаря глубокому повествованию и построению мира, откройте для себя историю этого, казалось бы, заброшенного мира, исследуя и раскрывая тайны трех уникальных царств... и не только!

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