Новое стимпанк-приключение Firmament, от создателей Myst, рекомендует 32 ГБ оперативной памяти, и не понятно почему

Firmament, новая игра от разработчика Myst компании Cyan, выйдет 18 мая, и, вероятно, вас не удивит новость о том, что она будет очень похожа на Myst.
И звучит она тоже как Myst. Firmament - это "головоломка-приключение", действие которой происходит в трех уникальных и, казалось бы, заброшенных мирах, каждый из которых наполнен причудливыми, невероятными машинами, не имеющими никакого видимого назначения. Причина вашего пребывания здесь неизвестна, но выяснение того, как устроен этот мир, в конечном итоге откроет вашу роль в нем.
Единственное, что смущает в Firmament, - это минимальные системные требования, особенно рекомендуемые. Вот они:
МИНИМАЛЬНЫЕ:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor (16 CPUs), ~3.7GHz; Intel i5 7000 series
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700XT; NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 20 GB
- Звуковая карта: N/A
- Поддержка VR: SteamVR - Rift, Rift S, Quest 2 via Link, HTC Vive, Vive Pro, Index
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor (16 CPUs), ~3.9GHz; Intel i5 11000 series
- Оперативная память: 32 GB ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT; NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 12GB
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 20 GB
- Звуковая карта: N/A
- Поддержка VR: SteamVR - Rift, Rift S, Quest 2 via Link, HTC Vive, Vive Pro, Index
Процессор Ryzen 7 3800X или Core i5 11000 - это жестко, но 32 ГБ оперативной памяти - вот что действительно заставляет брови подниматься. Это кажется ужасно много для адвенчуры в стиле Myst, даже разработанной для VR. Ремейк Myst рекомендует 16 ГБ, что довольно дико для игры, которая в своем первоначальном воплощении требовала 4 МБ, так что очевидно, что в этих новых релизах есть нечто большее, чем просто красивые картинки. Но игра от Cyan, рекомендующая 32 ГБ - это просто странно.
Firmament, кстати, изначально была анонсирована как игра для VR, но будет доступна и в стандартной версии для ПК. Уже есть страница в Steam, где вы можете добавить игру в список желаемого.
Да уж требования "моё почтение". В оптимизон снова не смогли.
Просто игра сразу целиком будет загружается в память. Что мелочиться то?
Зато бесшовная.
А я еще репу чешу че брать: озу на 32 или 64.
Ясень пень теперь 64.
криворукие разрабы делающие игры с древней графикой и работающей на 4090 тоже рассчитывают, что мы купим 4090, чтоб им не пришлось оптимизировать
Не не,64 мало,128 хватит на первое время🤣
нУ а че нет) 5 лет назад когда 32гига брал в днс, там менеджер так же угарал надо мной, и все это время я в ус не дул, а тут вон уже смотри просят 32гига и не меньше для рекомендуемых. Если уже сейчас просит 32, а че через год будет, и там явно посчитали чисто винду и саму игру, без всяких браузеров.
p.s
уже не помню, но на моем сокете вроде можно до 256гиг вставлять озу и в 4 канала)
Её на оперативку что-ли устанавливать надо? Мб чето перепутали? Требования к оперативке - 32, к диску - 20. Да и 12 гб видяхи тоже норм. И это, я так понимаю, для fullHD?
А вы еще жалуетесь на порт TLoU.
Создатели классического квеста, вышли за рамки самой игры и создали квест для игроков: собери новый пк. Так сказать, разбили "четвертую стену".
ответ достаточно прост.
Да тут графон уровня Аля-2013!
ок
Сёдня плашочку на 16 гб поставил ещё одну. Смотрю в диспетчер а там система ровно 50 процентов схавала так что 32 гб это мало если система разгрузилась и заняла все 16 гб свободных. Задумайтесь
PS: ну и обладателям 4-8 гиговых вюдюх тоже стоит задуматся ведь уже сейчас тот же резик на минималках 16 хавает видеопамяти а остальное в своп в оперативку.
Потому что на дворе 2023 год, а не 2010.
ну да ну да только графа мало чем отличается 10-23 модельки стали плавней и все.убрали квадратные головы и все.ну и траву лучше стали делать .а за все остальное ртх делает
И чего такого здесь странного в требованиях? В целом всё довольно слабенько и демократично. Ну а 32 гига оперативной памяти так вообще не проблема докупить и вставить в комп, если уж очень хочется сыграть с комфортом. Всё-таки оперативка стоит копейки.
Видеокарты требуются так вообще очень старые. Ну а указанные процессоры, сами знаете, что обычно указаны для галочки и на самом деле можно и более старые использовать в играх.
Как можно делать такие выводы, не зная технологию игры? Быть может у разработчиков есть конкретные обоснования? Что разработчики об этом говорят?
И в чём же здесь дикость? Ремейк не имеет никакого отношения к технологиям оригинала, построен по другим стандартам. И по современным меркам имеет очень низкие требования. 16 гигов оперативы сегодня это вообще ни о чём. Это необходимый минимум для комфорта играть в современные игры.
соглы. Самый дешманский патриот с радиатором можно купить за 3к на 16 гб. Щас игры в 3 раза дороже стоят