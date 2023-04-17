Новое стимпанк-приключение Firmament, от создателей Myst, рекомендует 32 ГБ оперативной памяти, и не понятно почему ©

Firmament, новая игра от разработчика Myst компании Cyan, выйдет 18 мая, и, вероятно, вас не удивит новость о том, что она будет очень похожа на Myst.

И звучит она тоже как Myst. Firmament - это "головоломка-приключение", действие которой происходит в трех уникальных и, казалось бы, заброшенных мирах, каждый из которых наполнен причудливыми, невероятными машинами, не имеющими никакого видимого назначения. Причина вашего пребывания здесь неизвестна, но выяснение того, как устроен этот мир, в конечном итоге откроет вашу роль в нем.

Единственное, что смущает в Firmament, - это минимальные системные требования, особенно рекомендуемые. Вот они:

МИНИМАЛЬНЫЕ:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor (16 CPUs), ~3.7GHz; Intel i5 7000 series

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700XT; NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB

DirectX: Версии 11

Место на диске: 20 GB

Звуковая карта: N/A

Поддержка VR: SteamVR - Rift, Rift S, Quest 2 via Link, HTC Vive, Vive Pro, Index

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 11

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor (16 CPUs), ~3.9GHz; Intel i5 11000 series

Оперативная память: 32 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT; NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 12GB

DirectX: Версии 12

Место на диске: 20 GB

Звуковая карта: N/A

Поддержка VR: SteamVR - Rift, Rift S, Quest 2 via Link, HTC Vive, Vive Pro, Index

Процессор Ryzen 7 3800X или Core i5 11000 - это жестко, но 32 ГБ оперативной памяти - вот что действительно заставляет брови подниматься. Это кажется ужасно много для адвенчуры в стиле Myst, даже разработанной для VR. Ремейк Myst рекомендует 16 ГБ, что довольно дико для игры, которая в своем первоначальном воплощении требовала 4 МБ, так что очевидно, что в этих новых релизах есть нечто большее, чем просто красивые картинки. Но игра от Cyan, рекомендующая 32 ГБ - это просто странно.

Firmament, кстати, изначально была анонсирована как игра для VR, но будет доступна и в стандартной версии для ПК. Уже есть страница в Steam, где вы можете добавить игру в список желаемого.