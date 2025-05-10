15 мая The First Berserker: Khazan получит обновление с двумя новыми режимами Boss Rush

Следующее крупное обновление для The First Berserker: Khazan выйдет 15 мая и добавит два режима Boss Rush. Эти режимы Ultimate Challenge будут доступны после завершения игры и состоят из режимов Great General’s Crucible и Berserker’s Bloodshed.

Первый предлагает «тематически организованных» боссов, которых нужно победить с предустановленными комплектами. Завершение одного из них разблокирует следующую тему. Завершите их все, и вы получите «особую» награду. Berserker's Bloodshed — это своего рода rogue-like режим, в котором игроки сражаются в последовательных боях и укрепляют себя за счет полученных наград.

После победы над боссом игроки получат новое оружие и комплект снаряжения. Конечно, Neople принимает отзывы относительно сложности, поэтому ее можно будет дополнительно настроить после запуска.

Еще одна новая функция — возможность изменить внешность (трансмогрификация) в ходе первого прохождения. Вместо того, чтобы проходить игру, теперь вы можете завершить миссию Blacksmith's Heirloom, чтобы разблокировать эту функцию.

Стоит отметить, что, несмотря на указание даты выпуска, обновление все еще находится на этапе контроля качества и сертификации. Хотя разработчик сделает все возможное, чтобы придерживаться графика, это может занять больше времени, если возникнут какие-либо проблемы.