8-минутный трейлер The First Berserker: Khazan посвящён обзору боевой системы

Новый обзорный трейлер предстоящей экшен-RPG The First Berserker: Khazan, основанной на вселенной DNF (Dungeon & Fighter), рассказывает о боевой системе. Узнайте о защите, атаке, уклонении, выносливости, стойкости, состоянии ошеломления врагов, отражении и тайминге, дереве навыков и навыках духа.

Главный герой — Хазан, бывший генерал, который спас империю Пелл Лос от падения. Вместо того, чтобы осыпать ее славой, он был ложно обвинен в измене, подвергнут пыткам и изгнан. Желая отомстить, Хазан решает наказать виновных.

The First Berserker: Khazan будет доступна на ПК в Steam, PS5 и Xbox Series X/S 27 марта 2025 года.