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The First Berserker: Khazan 27.03.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.2 75 оценок

8-минутный трейлер The First Berserker: Khazan посвящён обзору боевой системы

monk70
Новости

Новый обзорный трейлер предстоящей экшен-RPG The First Berserker: Khazan, основанной на вселенной DNF (Dungeon & Fighter), рассказывает о боевой системе. Узнайте о защите, атаке, уклонении, выносливости, стойкости, состоянии ошеломления врагов, отражении и тайминге, дереве навыков и навыках духа.

Главный герой — Хазан, бывший генерал, который спас империю Пелл Лос от падения. Вместо того, чтобы осыпать ее славой, он был ложно обвинен в измене, подвергнут пыткам и изгнан. Желая отомстить, Хазан решает наказать виновных.

The First Berserker: Khazan будет доступна на ПК в Steam, PS5 и Xbox Series X/S 27 марта 2025 года.

2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Christer G

Плевать мне будет на боевку если мир будет кишкообразный без вертикальности, где иследование не вознаграждается.

2
OPen man

в демке и вертикаль была и исследования вознаграждались. но я лично из-за денуво покупать не буду.

0
Snake Snaake Snaaaaaake OPen man

откуда вы такие дурачки вылазите

-1
OPen man Snake Snaake Snaaaaaake

объяснись

0
DepressedPyrrhus

Короче классический букет боевых механик нынешних соулс-игр. Даже не старались чего-нибуть своего добавить. Ну ладно, под пивас пойдет.

0