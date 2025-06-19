Авторы The First Berserker: Khazan показали трейлер женской версии героя

Компания NEXON совместно с Neople представила новое бесплатное DLC для экшен-RPG The First Berserker: Khazan, в котором появится женская версия главного героя. Обновление выйдет 26 июня 2025 года и будет доступно на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam) — как раз к трёхмесячному юбилею игры.
Женская версия Кхазана, именуемая Khazan F, представляет собой косметическую альтернативу: её внешний вид и озвучка вдохновлены классом Female Slayer из культовой MMO Dungeon Fighter Online. Разработчики уточняют, что кат-сцены и ключевые диалоги не будут адаптированы под женскую модель, чтобы не нарушать целостность повествования основной сюжетной кампании.
В качестве бонуса все игроки, которые зайдут в игру до 26 июня, получат Pathfinder Package — комплект эксклюзивных предметов. Кроме того, с выходом обновления произойдёт пересмотр региональных цен, что сделает игру доступнее в ряде стран.
Выглядит отлично. Сделали бы на старте запуска, то было бы минимум +12% к продажам, а сейчас такого уже не будет. Глупцы!
Красивая, пафосная.
Слишком дохлая и няшная для такого война, в нее не веришь просто. Можно было добавить немного мышц и более грубое выражение лица не испортив при этом ее привлекательность.
Тебе, видимо, надо такую.
Это матка какая-то.
Я бы хотел видеть такое:
То есть это просто мод? Будет совсем весело, если они его даже не делали, а просто скачали где-то
Вот теперь можно и поиграть наконец.
Взлом сей игры не планируется в ближайшем будущем? 😏
Денува, денува никогда не ломается..
Они похоже посмотрели на успех Stellar Blade и по быстрому решили запихнуть женскую версию гг что бы продажи повысились.
стало лучше
Забавно.