Авторы The First Berserker: Khazan показали трейлер женской версии героя

Компания NEXON совместно с Neople представила новое бесплатное DLC для экшен-RPG The First Berserker: Khazan, в котором появится женская версия главного героя. Обновление выйдет 26 июня 2025 года и будет доступно на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam) — как раз к трёхмесячному юбилею игры.

Женская версия Кхазана, именуемая Khazan F, представляет собой косметическую альтернативу: её внешний вид и озвучка вдохновлены классом Female Slayer из культовой MMO Dungeon Fighter Online. Разработчики уточняют, что кат-сцены и ключевые диалоги не будут адаптированы под женскую модель, чтобы не нарушать целостность повествования основной сюжетной кампании.

В качестве бонуса все игроки, которые зайдут в игру до 26 июня, получат Pathfinder Package — комплект эксклюзивных предметов. Кроме того, с выходом обновления произойдёт пересмотр региональных цен, что сделает игру доступнее в ряде стран.