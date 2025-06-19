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The First Berserker: Khazan 27.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 193 оценки

Авторы The First Berserker: Khazan показали трейлер женской версии героя

butcher69 butcher69

Компания NEXON совместно с Neople представила новое бесплатное DLC для экшен-RPG The First Berserker: Khazan, в котором появится женская версия главного героя. Обновление выйдет 26 июня 2025 года и будет доступно на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam) — как раз к трёхмесячному юбилею игры.

Женская версия Кхазана, именуемая Khazan F, представляет собой косметическую альтернативу: её внешний вид и озвучка вдохновлены классом Female Slayer из культовой MMO Dungeon Fighter Online. Разработчики уточняют, что кат-сцены и ключевые диалоги не будут адаптированы под женскую модель, чтобы не нарушать целостность повествования основной сюжетной кампании.

В качестве бонуса все игроки, которые зайдут в игру до 26 июня, получат Pathfinder Package — комплект эксклюзивных предметов. Кроме того, с выходом обновления произойдёт пересмотр региональных цен, что сделает игру доступнее в ряде стран.

17
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Axel Denisenko

Выглядит отлично. Сделали бы на старте запуска, то было бы минимум +12% к продажам, а сейчас такого уже не будет. Глупцы!

5
Кей Овальд

Красивая, пафосная.

4
Samson48

Слишком дохлая и няшная для такого война, в нее не веришь просто. Можно было добавить немного мышц и более грубое выражение лица не испортив при этом ее привлекательность.

3
Gords

Тебе, видимо, надо такую.

2
Samson48 Gords

Это матка какая-то.
Я бы хотел видеть такое:

BluntZebulon
кат-сцены и ключевые диалоги не будут адаптированы под женскую модель, чтобы не нарушать целостность повествования основной сюжетной кампании.

То есть это просто мод? Будет совсем весело, если они его даже не делали, а просто скачали где-то

2
Kashara.

Вот теперь можно и поиграть наконец.

2
Evialroot

Взлом сей игры не планируется в ближайшем будущем? 😏

1
Геральт Батькович

Денува, денува никогда не ломается..

1
Aaro Niro

Они похоже посмотрели на успех Stellar Blade и по быстрому решили запихнуть женскую версию гг что бы продажи повысились.

ОТСТУПНИК Style

стало лучше

Kenn1y

Забавно.