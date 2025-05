Для The First Berserker: Khazan вышло обновление с режимами Boss Rush

The First Berserker: Khazan от Nexon и Neople, хардкорная ARPG в популярной вселенной Dungeon and Fighter, получила совершенно новые испытания. Игроки, которые прошли полную игру, могут попробовать два новых режима Boss Rush с высокими ставками — Great General's Crucible и Berserker's Bloodshed — чтобы быстро отомстить самым грозным врагам Хазана. теперь доступен через новую опцию меню.

Обновление Ultimate Challenge принесло:

Great General’s Crucible — сражайтесь в последовательных, тематически организованных битвах с боссами и открывайте следующую тематическую группу каждый раз, когда вы очищаете одну. Вы будете сражаться с определенными характеристиками (снаряжение, уровень, навыки и т. д.), и за завершение всех из них вы получите жетоны.

Berserker’s Bloodshed — игроки доводят свои навыки до предела с помощью перчатки окончательного босса. Сбросив уровни и снаряжение, они могут сделать Хазана сильнее и настроить свои сборки, стремясь победить каждого босса основной миссии. В качестве финальной награды игроки получают игровые жетоны.

First Berserker: Khazan доступна на ПК в Steam (Steam Deck), PlayStation 5 (PS5 Pro) и Xbox Series X|S.