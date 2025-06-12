Экшен The First Berserker: Khazan получил крупное обновление с новыми уровнями сложности

Souls-like экшен The First Berserker: Khazan получил крупное июньское обновление, которое значительно влияет на основной аспект игры — сложность. Разработчики не просто отрегулировали баланс, а полностью пересмотрели систему уровней сложности, добавив два новых режима: Beginner Mode и Hardcore Mode.
Beginner Mode рассчитан на тех, кто только знакомится с жанром и хочет пройти игру без постоянных поражений. В то же время Hardcore Mode бросает вызов даже ветеранам, предлагая самый жёсткий опыт из всех доступных. Чтобы попасть в этот режим, сначала придётся завершить Challenge Mode — новое имя для прежнего «нормального» уровня сложности. В свою очередь, прежний «лёгкий» теперь стал стандартным Normal.
Креативный директор Junho Lee подчеркнул, что изменения направлены на создание более гибкой и честной системы сложности, в которой игроки смогут подобрать подходящий уровень под свой стиль игры.
Кроме перестройки сложности, обновление привнесло и ряд полезных улучшений. Так, в игру добавлен полноценный учебник по комбо-приёмам, позволяющий лучше понять боевую систему. Ёмкость инвентаря увеличена в пять раз — со 100 до 500 слотов, что особенно оценят те, кто любит собирать и крафтить. Также пересмотрены шансы выпадения ценных материалов, сделав фарм ресурсов более щадящим и предсказуемым.
Обновление уже доступно на ПК и консолях и продолжает тенденцию активной поддержки The First Berserker: Khazan, ранее получившего патчи с техническими исправлениями. Новые уровни сложности открывают игру как для новичков, так и для хардкорных поклонников жанра, делая проект ещё более универсальным.
Почему большинство любит соулсы? Потому же что и шли смотреть на гладиаторские протыкания человеков копьями. Потому же что и слушают грустную музыку, когда им грустно. Потому же что и читают плохие новости. Всё это можно объединить термином "чернуха". Чтобы доказать себе что собственная жизнь не так дерьмова - ведь у кого-то ещё хуже. Но это не развитие личности, а деградация, т.к. лишь самоуспокоение.
Я двадцать лет в играх и фильмах и прошёл через все жанры и скажу, что по предпочтениям можно составить псих. портрет ч-ка: играешь в соулсы, мультиплеер, спидранишь, превозмогаешь, испытываешь себя - значит не удовлетворён собой или своей жизнью. Но такое развлечение всего лишь помогает замылить проблему, и мешает её решить, только запить проблему игрой, обмануть мозг, сказав ему - ты крут, ты крут - ты не неудачник))
Совет1: избегайте соулсов, тупых хорроров, детализированного жесткача аля вторая ластуха (желательно вообще полностью избегать игр с реалистичными убийствами), избегайте скама на чернуху (маркетологи внимательно читали Фрэйда)), избегайте мультиплеера (вообще любой соревновательный спорт это для дэбылов), избегайте реалистичных симуляторов (пока не знаю почему, но когда-нибудь разберусь, знаю точно, что симуляторы это 100% не отдых, а работа или обучение или хз).
Совет2: примеры настоящих игр для фана:
Насрал
"Играешь в соулсы, мультиплеер, спидранишь, превозмогаешь, испытываешь себя - значит не удовлетворён собой или своей жизнью. Но такое развлечение всего лишь помогает замылить проблему, и мешает её решить, только запить проблему игрой, обмануть мозг, сказав ему - ты крут, ты крут - ты не неудачник))" Пха-ха--ха, настолько преисполнился,что решил раздавать советы?) Продолжай дальше исследования и может ещё через двадцать лет поймёшь,что все люди разные,у каждого свой вкус и восприятие,а ты не вселенское мерило качества.)
Убрали бы лучше Денуву // Иван Страждин
Озму все же на чуть пониженной сложности прошёл. Просто, это ковыряние уже достало. И сразу с первого раза. Хоть и хилок по нулям уже было. Так и урон куда бодрее пошёл.