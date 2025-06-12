Экшен The First Berserker: Khazan получил крупное обновление с новыми уровнями сложности

Souls-like экшен The First Berserker: Khazan получил крупное июньское обновление, которое значительно влияет на основной аспект игры — сложность. Разработчики не просто отрегулировали баланс, а полностью пересмотрели систему уровней сложности, добавив два новых режима: Beginner Mode и Hardcore Mode.

Beginner Mode рассчитан на тех, кто только знакомится с жанром и хочет пройти игру без постоянных поражений. В то же время Hardcore Mode бросает вызов даже ветеранам, предлагая самый жёсткий опыт из всех доступных. Чтобы попасть в этот режим, сначала придётся завершить Challenge Mode — новое имя для прежнего «нормального» уровня сложности. В свою очередь, прежний «лёгкий» теперь стал стандартным Normal.

Креативный директор Junho Lee подчеркнул, что изменения направлены на создание более гибкой и честной системы сложности, в которой игроки смогут подобрать подходящий уровень под свой стиль игры.

Кроме перестройки сложности, обновление привнесло и ряд полезных улучшений. Так, в игру добавлен полноценный учебник по комбо-приёмам, позволяющий лучше понять боевую систему. Ёмкость инвентаря увеличена в пять раз — со 100 до 500 слотов, что особенно оценят те, кто любит собирать и крафтить. Также пересмотрены шансы выпадения ценных материалов, сделав фарм ресурсов более щадящим и предсказуемым.

Обновление уже доступно на ПК и консолях и продолжает тенденцию активной поддержки The First Berserker: Khazan, ранее получившего патчи с техническими исправлениями. Новые уровни сложности открывают игру как для новичков, так и для хардкорных поклонников жанра, делая проект ещё более универсальным.