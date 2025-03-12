Хардкорный экшен The First Berserker: Khazan отправился "на золото" и выйдет без задержек

После многолетнего производства студия Neople наконец-то готова представить свой беспощадный и жестокий спин-офф популярной серии Dungeon Fighter Online (DnF). Хардкорный ролевой экшен The First Berserker: Khazan выходит в конце этого месяца, и у авторов игры уже все готово к полноценному релизу. Команда разработчиков официально объявила, что игра ушла "на золото", а значит, переносов больше не будет.

В честь этого события студия поделилась специальной фотографией со всеми разработчиками проекта:

The First Berserker: Khazan предлагает динамичную боевую систему, основанную на комбинациях ударов, уклонениях и управлении ресурсами, чтобы выживать в поединках с сильными противниками. Проект отличается жестокостью, мрачным фэнтезийным антуражем и сложностью, напоминающей хиты вроде Nioh и Wo Long: Fallen Dynasty.

Игра расскажет о падении легендарного героя Хазана, несправедливо обвиненного в предательстве и вынужденного пробиваться сквозь армии врагов, чтобы отомстить и раскрыть заговор. Авторы обещают непрерывное действие без долгих кат-сцен, а также уникальную механику "ярости", которая делает бой еще более напряженным.

Тем, кто еще сомневается в реализации хардкорной составляющей, стоит обратить внимание на бесплатную демоверсию. Она уже доступна на ПК и консолях, позволяя в полной мере оценить боевую систему, механику комбо и общий уровень сложности.

Одним из самых интересных аспектов игры станет ее производительность на ПК. Многие крупные релизы страдают от проблем с оптимизацией, но демоверсия Khazan уже показала стабильную работу на разных конфигурациях, так что на релизе можно рассчитывать на комфортный FPS.

The First Berserker: Khazan выйдет 27 марта 2025 года на ПК и консолях.