Игроки тепло встретили хардкорный аниме-экшен The First Berserker: Khazan, выставив ему 90% положительных отзывов

The First Berserker: Khazan от разработчиков Neople и издателя Nexon неожиданно стал одним из самых обсуждаемых проектов в преддверии Steam Next Fest. Еще до начала фестиваля демоверсия игры набрала более 3 000 отзывов в Steam, причем 90% из них оказались положительными. Игроки отмечают динамичный геймплей, кровавый стиль с использованием целевой анимации и проработанную боевую систему.
Хотя разработчики избегают термина Soulslike в официальных материалах, сходство с играми FromSoftware заметно сразу: в Khazan присутствуют механики из культовой серии – местные аналоги костров, лечебных фляг и использования душ в качестве опыта. Однако, в отличие от классических представителей жанра, боевка в игре намного быстрее, а упор сделан на молниеносные уклонения, блоки и контратаки, которые плавно перетекают в добивающие удары.
Этот проект далеко не первая попытка перенести формулу Dark Souls в аниме-эстетику, но судя по многочисленной реакции игроков, самая успешная из всех. В отличие от неудачных экспериментов прошлого, The First Berserker: Khazan сразу выделяется качественной боевой системой, плавной анимацией и сбалансированной сложностью.
Вау, просто вау! Я начал игру без каких-либо ожиданий, и мне не было скучно ни секунды! У этой игры огромный потенциал, аниме-соулс, как раз такой, как мне нравится! Геймплей ощущался супергладким, и мне очень понравились бои и художественный стиль, сопровождаемые прекрасным кинематографическим саундтреком!
Эта демоверсия обещает быть многообещающей. Мне потребовалось чуть меньше трех часов, чтобы пройти ее, хотя я уверен, что упустил несколько мелких деталей. Бой быстрый и очень отзывчивый, лучше всего его можно описать как смесь механики уклонения Bloodborne — с меньшим количеством i-кадров, но более быстрым восстановлением — и системы отражения и стойки Sekiro. Прогресс сложности кажется естественным, дизайн врагов хорошо сочетается с боевой системой, и хотя большинство врагов за пределами мини-боссов были довольно простыми.
У этой игры есть потенциал стать очень хорошей. Я был увлечен с самого начала. Но есть пара вещей, которые нужно исправить.
Помимо привычных механик, игра предлагает разнообразие оружия, уникальные способности и элементы RPG, включая сет-бонусы от экипировки. Дополнительные возможности, такие как скрытые убийства и атаки сверху, позволяют по-разному подходить к бою, а дизайн уровней с внезапными засадами делает прохождение непредсказуемым.
Первые впечатления от игры оказались настолько убедительными, что Khazan уже сравнивают с лучшими представителями жанра. Теперь остается дождаться полноценного релиза, который состоится 27 марта 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Блин, хоть бы ролик что ли какой-нить выложил. Пипец новость дня!
Да полон yt этих роликов.
Ролики ему еще делай. Тут надо успевать новости клепать, а не ролики искать.
да да тут новости одни и те же по несколько раз публикуют и все из за рейтинга и валюты сайта
Нихренасе цена стиме
Пока щупал демку, ощущал что это прям Nioh. Внимания заслуживает, но не за эту цену.
Демка была отличная, очень рекомендую. Респект разрабам, которые дают нормально пощупать игру перед запуском. При этом они даже выпускали хотфиксы для демки, учитывая жалобы
и пожелания пользователей. Такой подход вызывает уважение!
демка пушка!!! всем советую надкусить на вкуус
Ну, раз такое дело, надо будет попробовать. Тем более, судя по всему ГГ будет брутальный качок в стиле Джоджо, а не мелкий дрищ
любой дрищ выглядит куда более гетеро, чем любой из жожы
Не надо пытаться оправдать лень и дрищавость гетеро. Это вообще не при чем. Брутальные накачанные мужчины больше нравятся женщинам, чем дрищавые додики-заморыши
играл демо, калл безликий унылый
Демка понравилась, но прайс у игры кусается, благо дождусь elden ring coop, а потом и скидки на Хадзана завезут
Ну а че нет, красиво, никакой DEI мерзости вроде нет... Норм.
хотел купить, но хорошо, что поиграл сначала в демку - вторичный, безликий проект с нулём инноваций
я после невероятно однообразной и скучной Код Вейн как то пред заказывать боюсь такое, подожду посмотрю на отзывы на релизе сколько там контента.
У меня от храма до сих пор рвотный рефлекс…
Ахах))
Ну так это ж Анор Лондо)
А мне Код вейн наоборот понравился в плане сюжета и атмосферы
Соглашусь, храм был прям отсылкой на душные локи из DS. Настолько душно, что я проходил эту часть игры с тренером.
как много анигейшников тут
Очередной сосалик в аниме стилистике, дропнул через полчаса, этого жанра стало слишком много.
где хоть его много?
Он, возможно, ценитель таких редких жанров игр, как у Call of Duty и FIFA.
Тебя во всех игровых магазинах забанили что ли? Открываешь поиск и вбиваешь souls-like.
главное вставить «возможно» в свой недокоммент и ты резко становишься аналитиком чужих предпочтений.
Но вот беда - ты не угадал, сходи повыдумывай еще.
т.е. если искать соусл лайки то находит соулс лайки? По настоящему хороших игр не от фромов в этом жанре единицы. Да и к тому же тег соусл лайк в стиме ни фига не значит. Вуконг и холлоунайт по таким тегам тоже соулслайки