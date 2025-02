Игроки тепло встретили хардкорный аниме-экшен The First Berserker: Khazan, выставив ему 90% положительных отзывов

The First Berserker: Khazan от разработчиков Neople и издателя Nexon неожиданно стал одним из самых обсуждаемых проектов в преддверии Steam Next Fest. Еще до начала фестиваля демоверсия игры набрала более 3 000 отзывов в Steam, причем 90% из них оказались положительными. Игроки отмечают динамичный геймплей, кровавый стиль с использованием целевой анимации и проработанную боевую систему.

Хотя разработчики избегают термина Soulslike в официальных материалах, сходство с играми FromSoftware заметно сразу: в Khazan присутствуют механики из культовой серии – местные аналоги костров, лечебных фляг и использования душ в качестве опыта. Однако, в отличие от классических представителей жанра, боевка в игре намного быстрее, а упор сделан на молниеносные уклонения, блоки и контратаки, которые плавно перетекают в добивающие удары.

Этот проект далеко не первая попытка перенести формулу Dark Souls в аниме-эстетику, но судя по многочисленной реакции игроков, самая успешная из всех. В отличие от неудачных экспериментов прошлого, The First Berserker: Khazan сразу выделяется качественной боевой системой, плавной анимацией и сбалансированной сложностью.

Вау, просто вау! Я начал игру без каких-либо ожиданий, и мне не было скучно ни секунды! У этой игры огромный потенциал, аниме-соулс, как раз такой, как мне нравится! Геймплей ощущался супергладким, и мне очень понравились бои и художественный стиль, сопровождаемые прекрасным кинематографическим саундтреком!

Эта демоверсия обещает быть многообещающей. Мне потребовалось чуть меньше трех часов, чтобы пройти ее, хотя я уверен, что упустил несколько мелких деталей. Бой быстрый и очень отзывчивый, лучше всего его можно описать как смесь механики уклонения Bloodborne — с меньшим количеством i-кадров, но более быстрым восстановлением — и системы отражения и стойки Sekiro. Прогресс сложности кажется естественным, дизайн врагов хорошо сочетается с боевой системой, и хотя большинство врагов за пределами мини-боссов были довольно простыми.

У этой игры есть потенциал стать очень хорошей. Я был увлечен с самого начала. Но есть пара вещей, которые нужно исправить.

Помимо привычных механик, игра предлагает разнообразие оружия, уникальные способности и элементы RPG, включая сет-бонусы от экипировки. Дополнительные возможности, такие как скрытые убийства и атаки сверху, позволяют по-разному подходить к бою, а дизайн уровней с внезапными засадами делает прохождение непредсказуемым.

Первые впечатления от игры оказались настолько убедительными, что Khazan уже сравнивают с лучшими представителями жанра. Теперь остается дождаться полноценного релиза, который состоится 27 марта 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.