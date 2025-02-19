ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Berserker: Khazan 27.03.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.3 72 оценки

Игроки тепло встретили хардкорный аниме-экшен The First Berserker: Khazan, выставив ему 90% положительных отзывов

Gutsz
Новости

The First Berserker: Khazan от разработчиков Neople и издателя Nexon неожиданно стал одним из самых обсуждаемых проектов в преддверии Steam Next Fest. Еще до начала фестиваля демоверсия игры набрала более 3 000 отзывов в Steam, причем 90% из них оказались положительными. Игроки отмечают динамичный геймплей, кровавый стиль с использованием целевой анимации и проработанную боевую систему.

Хотя разработчики избегают термина Soulslike в официальных материалах, сходство с играми FromSoftware заметно сразу: в Khazan присутствуют механики из культовой серии – местные аналоги костров, лечебных фляг и использования душ в качестве опыта. Однако, в отличие от классических представителей жанра, боевка в игре намного быстрее, а упор сделан на молниеносные уклонения, блоки и контратаки, которые плавно перетекают в добивающие удары.

Этот проект далеко не первая попытка перенести формулу Dark Souls в аниме-эстетику, но судя по многочисленной реакции игроков, самая успешная из всех. В отличие от неудачных экспериментов прошлого, The First Berserker: Khazan сразу выделяется качественной боевой системой, плавной анимацией и сбалансированной сложностью.

Вау, просто вау! Я начал игру без каких-либо ожиданий, и мне не было скучно ни секунды! У этой игры огромный потенциал, аниме-соулс, как раз такой, как мне нравится! Геймплей ощущался супергладким, и мне очень понравились бои и художественный стиль, сопровождаемые прекрасным кинематографическим саундтреком!
Эта демоверсия обещает быть многообещающей. Мне потребовалось чуть меньше трех часов, чтобы пройти ее, хотя я уверен, что упустил несколько мелких деталей. Бой быстрый и очень отзывчивый, лучше всего его можно описать как смесь механики уклонения Bloodborne — с меньшим количеством i-кадров, но более быстрым восстановлением — и системы отражения и стойки Sekiro. Прогресс сложности кажется естественным, дизайн врагов хорошо сочетается с боевой системой, и хотя большинство врагов за пределами мини-боссов были довольно простыми.
У этой игры есть потенциал стать очень хорошей. Я был увлечен с самого начала. Но есть пара вещей, которые нужно исправить.

Помимо привычных механик, игра предлагает разнообразие оружия, уникальные способности и элементы RPG, включая сет-бонусы от экипировки. Дополнительные возможности, такие как скрытые убийства и атаки сверху, позволяют по-разному подходить к бою, а дизайн уровней с внезапными засадами делает прохождение непредсказуемым.

Первые впечатления от игры оказались настолько убедительными, что Khazan уже сравнивают с лучшими представителями жанра. Теперь остается дождаться полноценного релиза, который состоится 27 марта 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.

50
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
hamshut

Блин, хоть бы ролик что ли какой-нить выложил. Пипец новость дня!

14
Pastoral
0
JustA_NiceGuy

Да полон yt этих роликов.

-1
Spillik

Ролики ему еще делай. Тут надо успевать новости клепать, а не ролики искать.

2
MrShiro20 Spillik

да да тут новости одни и те же по несколько раз публикуют и все из за рейтинга и валюты сайта

0
User_200

Нихренасе цена стиме

7
PG Trash

Пока щупал демку, ощущал что это прям Nioh. Внимания заслуживает, но не за эту цену.

4
Dendrayer

Демка была отличная, очень рекомендую. Респект разрабам, которые дают нормально пощупать игру перед запуском. При этом они даже выпускали хотфиксы для демки, учитывая жалобы
и пожелания пользователей. Такой подход вызывает уважение!

3
Владимир Омов

демка пушка!!! всем советую надкусить на вкуус

0
AndralStormborn

Ну, раз такое дело, надо будет попробовать. Тем более, судя по всему ГГ будет брутальный качок в стиле Джоджо, а не мелкий дрищ

0
PeakyUrias

любой дрищ выглядит куда более гетеро, чем любой из жожы

0
AndralStormborn PeakyUrias

Не надо пытаться оправдать лень и дрищавость гетеро. Это вообще не при чем. Брутальные накачанные мужчины больше нравятся женщинам, чем дрищавые додики-заморыши

0
Denok137

играл демо, калл безликий унылый

0
dwemer101

Демка понравилась, но прайс у игры кусается, благо дождусь elden ring coop, а потом и скидки на Хадзана завезут

0
LethalApple

Ну а че нет, красиво, никакой DEI мерзости вроде нет... Норм.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

хотел купить, но хорошо, что поиграл сначала в демку - вторичный, безликий проект с нулём инноваций

0
skualllionheart

я после невероятно однообразной и скучной Код Вейн как то пред заказывать боюсь такое, подожду посмотрю на отзывы на релизе сколько там контента.

-1
Ds_Raider

У меня от храма до сих пор рвотный рефлекс…

2
shurasick876 Ds_Raider

Ахах))

Ну так это ж Анор Лондо)

0
AndralStormborn

А мне Код вейн наоборот понравился в плане сюжета и атмосферы

8
Ди Гы Ds_Raider

Соглашусь, храм был прям отсылкой на душные локи из DS. Настолько душно, что я проходил эту часть игры с тренером.

-1
kilaa006 mckad

как много анигейшников тут

-4
GraF68ru

Очередной сосалик в аниме стилистике, дропнул через полчаса, этого жанра стало слишком много.

-10
William Dwight

где хоть его много?

6
Akalaka William Dwight

Он, возможно, ценитель таких редких жанров игр, как у Call of Duty и FIFA.

10
GraF68ru William Dwight

Тебя во всех игровых магазинах забанили что ли? Открываешь поиск и вбиваешь souls-like.

-5
GraF68ru Akalaka

главное вставить «возможно» в свой недокоммент и ты резко становишься аналитиком чужих предпочтений.

Но вот беда - ты не угадал, сходи повыдумывай еще.

-6
William Dwight GraF68ru

т.е. если искать соусл лайки то находит соулс лайки? По настоящему хороших игр не от фромов в этом жанре единицы. Да и к тому же тег соусл лайк в стиме ни фига не значит. Вуконг и холлоунайт по таким тегам тоже соулслайки

0