Мрачный экшен The First Berserker: Khazan получил дату выхода и новый трейлер

Фанатов мрачных, хардкорных экшенов The First Berserker: Khazan заинтересовал еще в момент своего анонса. Теперь у всех любителей подобных игр появился лишний повод дождаться весны следующего года!

В красивом синематике разработчики объявили точную дату релиза The First Berserker: Khazan — 27 марта 2025 года. У игры не будет временной эксклюзивности, и она выйдет на всех платформах, а предзаказ открыт уже прямо сейчас. Ну а еще одной хорошей новостью для всех кто ждет игру будет то, что бесплатное демо станет доступно 16 января.

Видео демонстрирует, вероятно, самое начало тяжелого пути Хазана. По сюжету, после предательства со стороны империи он внезапно выживает. Почему вместо почестей за великий подвиг он был отправлен в изгнание? Что творится на землях империи и почему путь героя преграждает такое количество нечисти? Вскоре каждый сам сможет найти ответы на эти и другие вопросы.