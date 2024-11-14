На G-Star 2024 показали зрелищный геймплей и битву с боссом в The First Berserker: Khazan

В Южной Корее стартовала крупнейшая игровая выставка года — G-Star 2024. В мероприятии приняли участие десятки местных студий и крупных компаний, включая издателя Nexon, который представил свою многообещающую хардкорную экшен-игру The First Berserker: Khazan. На выставке была доступна играбельная демоверсия, а также показаны новые кадры с эпичными сражениями.
По словам разработчиков, недавний бета-тест помог им существенно улучшить баланс и внести корректировки в механику игры. Поэтому на G-Star 2024 представили обновленную версию, включающую последние улучшения в динамике боя и оптимизации.
Что касается самой демонстрации, команда наглядно показала обновления на примере вступительной части The First Berserker: Khazan, а также опубликовала полную запись битвы с боссом по имени Вольбаино, которого ранее можно было увидеть только в трейлерах.
Релиз The First Berserker: Khazan намечен на первую половину следующего года. Разработчики отмечают, что проект почти готов, однако для финальной доработки и оптимизации они просят игроков немного подождать.
снова поганый упор на парирование....почему нельзя сделать как в дарк солсе ведь это работает и зачем выдумывать лишнее ....
шел 2024 а у нас боссы как в играл 90 годов, шипы торчат прям из тела...
Я ожидал другого от игры про берсеркера, эпичности, гнева, экспрессии и импульсивности. А нет, тут очередной, хоть и приличный соулс лайк.