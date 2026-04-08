The First Berserker: Khazan 27.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.9 250 оценок

Nexon перераспределила команду The First Berserker: Khazan после слабых продаж

IKarasik IKarasik

Издатель Nexon решил перераспределить разработчиков, работавших над экшеном The First Berserker: Khazan, после того как игра не оправдала коммерческих ожиданий компании.

По данным корейских СМИ, студия Neople перевела значительную часть команды проекта на другие разработки. В Nexon пояснили, что основной этап работы над крупным проектом Khazan подходит к завершению, поэтому часть специалистов направят на новые игры, где их опыт может быть полезнее.

Несмотря на положительные отзывы критиков и игроков, проект не показал ожидаемых финансовых результатов. При этом в компании отметили, что игра всё же стала важным шагом для франшизы Dungeon & Fighter, доказав, что интерес к этой вселенной существует и за пределами азиатского рынка.

Nexon также планирует продолжить оценку потенциала игры, в том числе после её будущего релиза в Китае. Однако перераспределение команды ставит под вопрос дальнейшее развитие серии — вероятность сиквела пока остаётся неопределённой.

Напомним, The First Berserker: Khazan — это соулслайк-экшен, события которого разворачиваются во вселенной Dungeon & Fighter. Несмотря на хорошие оценки и отзывы, игра не смогла достичь коммерческих показателей, на которые рассчитывал издатель.

5
3
Foreignberg

Это один из лучших соулслайков, очень качественная игра. Жаль, что продажи небольшие.

2
Night Driving Avenger

Игра очень душная, чисто для задротов сосаликов, неудивительно что не взлетела.

1
Neko-Acheron

Игра с простым на хорошо продуманным сюжетом и красивыми персонажами. Прошел на новой игре +

Жаль, что игру не приняли=(

1