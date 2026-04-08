Nexon перераспределила команду The First Berserker: Khazan после слабых продаж

Издатель Nexon решил перераспределить разработчиков, работавших над экшеном The First Berserker: Khazan, после того как игра не оправдала коммерческих ожиданий компании.
По данным корейских СМИ, студия Neople перевела значительную часть команды проекта на другие разработки. В Nexon пояснили, что основной этап работы над крупным проектом Khazan подходит к завершению, поэтому часть специалистов направят на новые игры, где их опыт может быть полезнее.
Несмотря на положительные отзывы критиков и игроков, проект не показал ожидаемых финансовых результатов. При этом в компании отметили, что игра всё же стала важным шагом для франшизы Dungeon & Fighter, доказав, что интерес к этой вселенной существует и за пределами азиатского рынка.
Nexon также планирует продолжить оценку потенциала игры, в том числе после её будущего релиза в Китае. Однако перераспределение команды ставит под вопрос дальнейшее развитие серии — вероятность сиквела пока остаётся неопределённой.
Это один из лучших соулслайков, очень качественная игра. Жаль, что продажи небольшие.
Игра очень душная, чисто для задротов сосаликов, неудивительно что не взлетела.
Игра с простым на хорошо продуманным сюжетом и красивыми персонажами. Прошел на новой игре +
Жаль, что игру не приняли=(