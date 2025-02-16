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The First Berserker: Khazan 27.03.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.2 66 оценок

Новый трейлер soulslike-экшена The First Berserker: Khazan подчеркивает успех демоверсии

butcher69
Новости

Недавно вышедшая демоверсия The First Berserker: Khazan была принята очень тепло, о чем свидетельствует новый трейлер от Neople и Nexon. Международная пресса хвалит игру за динамичный геймплей, отзывчивое управление и потрясающий художественный стиль. Кроме того, в Steam появилось множество положительных отзывов от игроков.

Релиз игры запланирован на 27 марта для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а успешная демоверсия уже успела разжечь интерес аудитории.

Игрокам предстоит взять на себя роль генерала Хазана — великого воина, несправедливо обвиненного в предательстве. Выживая в изгнании, он возвращается, чтобы отомстить врагам. Боевая система напоминает Dark Souls и Sekiro: Shadows Die Twice, а графика в стиле cel shading делает персонажей выразительными и запоминающимися.

20
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
DemandingRufus

Демка большого интереса не вызвала. Какое-то всё заурядное и вторичное. Враги, боссы, снежная лока- это всё было в других играх, но куда лучше исполнено. Она лёгкая становится, как только понимаешь, что надо парировать, парировать очень легко, прям совсем. Кайф подобного жанра в превозмогании, но корейцы решили угодить криворуким, а для совсем убогих геймеров сделали упрощённый режим, прикол в том, что он доступен только после 1 босса, который для казуалов будет жёстким.

У игры ценник AAA игры, но корейцы делают откровенно бюджетную поделку. В этом году пройду Wuchang: Fallen Feathers и Lies of P: Overture, а Khazan я пропущу.

1
Suveren85

Мне очень понравилась демка. Скорее бы релиз.

1
Fayrus

Прошёл демо, удалил из желаемого. ИМХО, игра не стоит свои 60$, я даже за 20 долларов не возьму. Слишком посредственна во всём.

1
Snake Snaake Snaaaaaake

тоже прошёл демо, полностью согласен - игра абсолютно ничем не выделяется

1
ZER0 T0LERANCE

Выглядит круто.

Я не люблю целл шейдинг и мультяшность в играх. Но эти разрабаты на стиле и смогли достойно соединить фотореалистичное окружение и рисованных анимешных персов.

0
TheCalvariam

хз, Code Vein какой-то, лучше бы сделали реалистично или просто как в играх на подобии фортнайт агуша гейминг

0
Владимир Омов

неплохо!

0
Пользователь ВКонтакте

KHAZArskiy Kaganat // Илья Афанасьев

0
m0lekyla

Наконец-то нормальный соулс лайк, где нужно активно играть, а не наворачивать круги по арене босса, в ожидании отката приемов. Очень динамичная игра, старым подпивасникам, не зайдет.

-1
Ankanfel

Разочарую тебя. Стамина так же быстро утекает. Особенно если через блок, т.к. у противников приходится зачастую блочить всю их серию ударов. И... "карусель, карусель, начинааает рассказ..." ))

1
TheCalvariam

чел, не нравится база, не играй, если ты зумерок который хочет только мочить врагов без продуху, играй в убогий doom.

0
William Dwight

Бл*, на кого рассчитан этот арт дизайн. Если бы мне было 12 лет и меня спросили как должен выглядеть крутой герой я бы его так его примерно и описал. Но бл*, 12 летние не играют в соулс лайки

-6
Norgar

Ты в демо играл? Уверен, что нет. Повесточный ты наш.

2
Tiger Goose Norgar

А ты играл?

0
Fenharell

мне нравится такой дизайн

0
William Dwight Norgar

играл и что? Причем здесь повестка?

1