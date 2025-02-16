Новый трейлер soulslike-экшена The First Berserker: Khazan подчеркивает успех демоверсии

Недавно вышедшая демоверсия The First Berserker: Khazan была принята очень тепло, о чем свидетельствует новый трейлер от Neople и Nexon. Международная пресса хвалит игру за динамичный геймплей, отзывчивое управление и потрясающий художественный стиль. Кроме того, в Steam появилось множество положительных отзывов от игроков.

Релиз игры запланирован на 27 марта для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а успешная демоверсия уже успела разжечь интерес аудитории.

Игрокам предстоит взять на себя роль генерала Хазана — великого воина, несправедливо обвиненного в предательстве. Выживая в изгнании, он возвращается, чтобы отомстить врагам. Боевая система напоминает Dark Souls и Sekiro: Shadows Die Twice, а графика в стиле cel shading делает персонажей выразительными и запоминающимися.