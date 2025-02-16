Новый трейлер soulslike-экшена The First Berserker: Khazan подчеркивает успех демоверсии

Недавно вышедшая демоверсия The First Berserker: Khazan была принята очень тепло, о чем свидетельствует новый трейлер от Neople и Nexon. Международная пресса хвалит игру за динамичный геймплей, отзывчивое управление и потрясающий художественный стиль. Кроме того, в Steam появилось множество положительных отзывов от игроков.
Релиз игры запланирован на 27 марта для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а успешная демоверсия уже успела разжечь интерес аудитории.
Игрокам предстоит взять на себя роль генерала Хазана — великого воина, несправедливо обвиненного в предательстве. Выживая в изгнании, он возвращается, чтобы отомстить врагам. Боевая система напоминает Dark Souls и Sekiro: Shadows Die Twice, а графика в стиле cel shading делает персонажей выразительными и запоминающимися.
Демка большого интереса не вызвала. Какое-то всё заурядное и вторичное. Враги, боссы, снежная лока- это всё было в других играх, но куда лучше исполнено. Она лёгкая становится, как только понимаешь, что надо парировать, парировать очень легко, прям совсем. Кайф подобного жанра в превозмогании, но корейцы решили угодить криворуким, а для совсем убогих геймеров сделали упрощённый режим, прикол в том, что он доступен только после 1 босса, который для казуалов будет жёстким.
У игры ценник AAA игры, но корейцы делают откровенно бюджетную поделку. В этом году пройду Wuchang: Fallen Feathers и Lies of P: Overture, а Khazan я пропущу.
Мне очень понравилась демка. Скорее бы релиз.
Прошёл демо, удалил из желаемого. ИМХО, игра не стоит свои 60$, я даже за 20 долларов не возьму. Слишком посредственна во всём.
тоже прошёл демо, полностью согласен - игра абсолютно ничем не выделяется
Выглядит круто.
Я не люблю целл шейдинг и мультяшность в играх. Но эти разрабаты на стиле и смогли достойно соединить фотореалистичное окружение и рисованных анимешных персов.
хз, Code Vein какой-то, лучше бы сделали реалистично или просто как в играх на подобии фортнайт агуша гейминг
неплохо!
KHAZArskiy Kaganat // Илья Афанасьев
Наконец-то нормальный соулс лайк, где нужно активно играть, а не наворачивать круги по арене босса, в ожидании отката приемов. Очень динамичная игра, старым подпивасникам, не зайдет.
Разочарую тебя. Стамина так же быстро утекает. Особенно если через блок, т.к. у противников приходится зачастую блочить всю их серию ударов. И... "карусель, карусель, начинааает рассказ..." ))
чел, не нравится база, не играй, если ты зумерок который хочет только мочить врагов без продуху, играй в убогий doom.
Бл*, на кого рассчитан этот арт дизайн. Если бы мне было 12 лет и меня спросили как должен выглядеть крутой герой я бы его так его примерно и описал. Но бл*, 12 летние не играют в соулс лайки
Ты в демо играл? Уверен, что нет. Повесточный ты наш.
А ты играл?
мне нравится такой дизайн
играл и что? Причем здесь повестка?