Новый трейлер The First Berserker: Khazan демонстрирует битву с боссом Гадюкой

Сегодня NEXON и Neople выпустили новый трейлер The First Berserker: Khazan, впервые представляющий чудовищного босса Гадюку, одно из существ, с которыми игроки столкнутся в долгожданной хардкорной экшен-RPG.

В новом трейлере показан гигантский дракон по имени Гадюка, который бродит по замку по стопам Хазана после того, как герой уничтожил его армию. В конце пути они встречаются лицом к лицу и начинают сражаться. Гадюка — вождь драконидов, которые были побеждены и опозорены после завоевания Хисмара и с тех пор поклялись отомстить человечеству.

Кроме того, студия поделилась новыми подробностями из закрытой технической беты, такими как миссии, которые будут доступны, новое оружие и многое другое, к чему игроки получат доступ, когда смогут протестировать бета-версию на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Закрытая техническая бета-версия включает три главы игры, в результате чего получается до 10 часов игрового процесса. Она продлится с пятницы, 11 октября, по воскресенье, 20 октября 2024 года. Желающие могут зарегистрироваться на закрытую бету на следующей неделе до 6 октября.

Игроки на консолях, которые зарегистрируются для участия в закрытой бета-версии, смогут испытать:

Три невероятные миссии в областях: Хейнмах — путь империи к горам Стру, где Хазан освобождается из своей тюрьмы; Штормовой перевал — одно из священных мест банту, почитаемое с древних времен, и Эмбарс — руины храма, который когда-то имел большое значение;

Хардкорный игровой процесс с несколькими видами оружия, включая длинный меч, копье и двуручный топор и меч;

Находите различные типы снаряжения и предметов для экипировки и создания на протяжении всего приключения;

Захватывающая история мести с участием Хазана, бывшего героя империи Пелл Лос, который следует по пути мести после падения своей империи.

The First Berserker: Khazan выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.