Новый трейлер The First Berserker: Khazan демонстрирует полную опасностей пещеру Скоффа

Новый трейлер The First Berserker: Khazan таит в себе большой сюрприз. В видеоролике показано, как главный герой экшена от Neople пробирается сквозь опасную пещеру Скоффа — одну из областей, которую у нас будет возможность исследовать во время кампании.

Разумеется, это полная опасностей ситуация, со временем превратившаяся в особенно опасную территорию для тех, кто туда отправляется, о чем свидетельствуют существа, населяющие ее и не теряющие времени, чтобы напасть на любого, кому не повезло там оказаться.

Управляя опытным главным героем The First Berserker: Khazan, нам придется задействовать все наши ресурсы, чтобы пережить ужасные испытания этой темной пещеры, но некоторые из них могут стать менее пугающими благодаря особой опции для арахнофобов.

Релиз The First Berserker: Khazan намечен на 27 марта для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.