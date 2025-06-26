Обновление The First Berserker: Khazan от 26 июня добавляет поддержку AMD FSR 4.0

NEOPLE выпустила обновление от 26 июня для The First Berserker: Khazan, которое добавляет поддержку AMD FSR 4.0. Патч также содержит ряд правок баланса и улучшений QoL.

Как отметили разработчики, если ваша система соответствует требованиям FSR 4.0, игра будет автоматически использовать AMD FSR 4.0. Игровые настройки по-прежнему будут отображать AMD FSR 3.0. В качестве альтернативы, если вы используете серию AMD Radeon RX 9000 и имеете драйвер Adrenalin версии 25.6.1 или более поздней, вы можете включить его через настройки драйвера.

Патч от 26 июня добавляет сломанные стены и обломки пола в комнату Дафроны в Императорском дворце. Он также исправляет ошибку, из-за которой монстры выглядели странно при попадании навыка «Пронзающий ветер: Метка». Теперь камера не будет вращаться сама по себе, когда вы используете навык. Кроме того, навык «Мощный удар» работает быстрее, если вы используете его сразу после навыка Двуручного меча «Смертельный удар».

Это обновление также исправляет некоторые ошибки и вносит изменения в настройки сложности Испытание и Хардкор.

Полный список изменений можно найти по ссылке.