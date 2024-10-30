Опубликован вступительный ролик хардкорного ролевого экшена The First Berserker: Khazan

Популярная вселенная DNF (Dungeon & Fighter) вскоре обзаведется полноценным хардкорным ролевым экшеном — The First Berserker: Khazan, над которым уже несколько лет трудится студия Neople. Релиз игры ожидается в начале следующего года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Сегодня разработчики решили ближе познакомить игроков с основной историей игры и опубликовали вступительный ролик.

Зрелищная кат-сцена из The First Berserker: Khazan показывает начало игры, демонстрируя жестокую схватку главного героя с многочисленными противниками. Сюжет игры обещает детально раскрыть историю Озмы и Хазана. Именно роль последнего возьмут на себя игроки в начале прохождения. Хазан вместе с Озмой спас Империю Пелос от дракона-берсерка Хисмара и Легиона драконов. Однако вместо заслуженных почестей Хазана обвинили в измене и отправили в изгнание. Теперь ему предстоит раскрыть заговор в Империи и найти истину.

The First Berserker: Khazan станет доступен для игры уже в следующем году на ПК через цифровой магазин Steam и на консолях текущего поколения. На данный момент разработчики не готовы раскрыть точную дату релиза, хотя недавно провели успешный закрытый бета-тест проекта.