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The First Berserker: Khazan 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
6.5 38 оценок

По данным надёжного инсайдера, The First Berserker: Khazan выйдет в марте 2025 года

monk70
Новости

Согласно надёжному инсайдеру billbil-kun, The First Berserker: Khazan выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК 27 марта и будет стоить $59,99 на старте. Финальная закрытая бета-версия прошла в октябре, а дальнейшие тесты пройдут в начале года, перед финальным запуском ранней весной. По слухам, официальный анонс состоится во время The Game Awards 2024.

The First Berserker: Khazan описывается Nexon как «хардкорная» souls-подобная экшен-RPG, разработанная в течение последних шести лет с графическим движком UE4 и во вселенной Dungeon Fighter Online, с конечной целью сделать этот IP популярным и на Западе. Всего несколько недель назад было выпущено захватывающее игровое видео, и, по всей видимости, скоро будет объявлена ​​дата запуска.

10
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Рикочико

Ого ААА игра про защиту Матери нашей Земли от коварных ящеров?! 💪

1
пекабир

чак чак можно будет кушать?

-3
Unicorling

Я думал ящерица это герой этой игры, не интересно

-3