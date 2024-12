По данным надёжного инсайдера, The First Berserker: Khazan выйдет в марте 2025 года

Согласно надёжному инсайдеру billbil-kun, The First Berserker: Khazan выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК 27 марта и будет стоить $59,99 на старте. Финальная закрытая бета-версия прошла в октябре, а дальнейшие тесты пройдут в начале года, перед финальным запуском ранней весной. По слухам, официальный анонс состоится во время The Game Awards 2024.

The First Berserker: Khazan описывается Nexon как «хардкорная» souls-подобная экшен-RPG, разработанная в течение последних шести лет с графическим движком UE4 и во вселенной Dungeon Fighter Online, с конечной целью сделать этот IP популярным и на Западе. Всего несколько недель назад было выпущено захватывающее игровое видео, и, по всей видимости, скоро будет объявлена ​​дата запуска.