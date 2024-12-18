Представлен состав актеров озвучивания The First Berserker: Khazan, включая Бена Старра в роли Хазана

Выпущено новое видео для The First Berserker: Khazan от Nexon, в котором основное внимание уделяется талантам, стоящим за основным актерским составом. Бен Старр, озвучивший Клайва Росфилда из Final Fantasy 16, сыграет Хазана.

Перспектива Хазана, легендарного героя, тянущегося в разных направлениях и имеющего отношения любви и ненависти с Фантомом Клинков, интригует. Однако процесс озвучивания последнего Энтони Хауэллом еще более интригующий. Помимо глубокого голоса главного персонажа, он также добавил два дополнительных голоса — один высокий, другой средний — чтобы передать идею множества сущностей, содержащихся в одной.

Другие известные персонажи включают Холли Эрл (Лиллия в League of Legends) в роли Дафроны, которая служит Харону, и Вильф Сколдинг (который также работал над Final Fantasy 16) в роли Лантимоса, родом из династии, «поставленной на колени».

The First Berserker: Khazan выйдет 27 марта 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а бесплатная демоверсия появится 16 января.