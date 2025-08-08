Разработчики The First Berserker: Khazan удивлены: игроки предпочитают бросить игру, чем переключиться на "Легкий режим"

Разработчики из Neople столкнулись с неожиданной реакцией игроков на сложность в своей соулслайк-РПГ The First Berserker: Khazan: оказалось, что многие предпочитают удалить игру, чем понизить уровень сложности до "Легкого". Игра, задуманная как классический "соулслайк", превратилась демонстрацию психологии геймеров: многие готовы пожертвовать удовольствием от игры ради своей гордости.

Креативный директор игры Джунхо Ли признался, что команда ожидала иного поведения:

Мы думали, что если игрокам будет слишком сложно, они просто переключатся на "Легкий" режим. Но... многие уходили, даже не попробовав изменить настройки. Похоже, причиной стала своеобразная гордость - лучше выйти с достоинством, чем опуститься до "Легкого".

Это заставило Neople пересмотреть систему. Теперь бывший "Легкий" режим называется "Обычным", прежний "Обычный" стал "Сложным", а также добавились две новые ступени — "Новичок" для тех, кто только знакомится с жанром, и "Хардкор" для ветеранов, жаждущих настоящего испытания.

"Сложность — понятие субъективное", — пояснил Ли. Переименование режимов должно убрать споры вокруг "легкого" прохождения и дать игрокам больше свободы выбора.

The First Berserker: Khazan вышла в марте 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.