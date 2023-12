Ролевая игра Arad Chronicle: Khazan получила официальное название The First Berserker: Khazan

Arad Chronicle: Khazan, "однопользовательская хардкорная ролевая игра", основанная на мире Dungeon Fighter Online, получила официальное название The First Berserker: Khazan и выйдет на PlayStation, Xbox и PC через Steam, объявили издатель Nexon и разработчик Neople. Геймплейный трейлер будет представлен на церемонии The Game Awards 2023.

Сюжет The First Berserker: Khazan сосредоточена вокруг генерала Хазана, который был ложно обвинен в измене и сослан. Это трагедия мести, показанная в уникальном стиле 3D cel-animation, когда Хазан отправляется в путешествие, чтобы разобраться в инциденте, который привел к его гибели. Играя за Хазана, вы будете сражаться с врагами, используя сложные наступательные и оборонительные действия. По мере продвижения вы сможете настраивать персонажа и экипировку в соответствии с собственным стилем.

Первый трейлер игры был показан еще в 2022 году