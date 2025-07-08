Сотрудники разработчика The First Berserker: Khazan провели первую забастовку в истории игровой индустрии Южной Кореи

В Южной Корее прошла первая в истории страны забастовка работников игровой индустрии. В ней приняли участие более 850 сотрудников студии Neople, известной по работе над Dungeon & Fighter и экшеном The First Berserker: Khazan. Это значительная часть коллектива, который на конец 2024 года насчитывал 1,4 тысячи человек.
Причиной недовольства стали условия труда и сокращение годовых премий на фоне финансовых успехов компании. В 2024 году, во многом благодаря запуску Dungeon & Fighter Mobile в Китае, выручка Neople превысила 950 миллионов долларов, однако поощрительные выплаты сотрудникам, по их словам, уменьшились примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Профсоюз также указывает на высокий уровень переработок и выгорание среди персонала.
Масштабной забастовке, начавшейся в конце июня, предшествовали другие акции протеста. Ранее в том же месяце сотрудники отказались от сверхурочной работы и выхода в офис в выходные дни. Поскольку эти меры не принесли желаемого результата, профсоюз организовал полноценную забастовку.
На данный момент сообщается, что сотрудники Neople и руководство компании пока не смогли прийти к соглашению.
Пока миром правит капитал такие явления будут повсеместно а вот вероятность уже будет зависеть от жадности руководства. Пока одни отмечая продажи дарят своим работягам приставки подымая их самооценку и мотивацию, другие копят себе на очередную яхту забивая болт на сотрудников и рискуя снизить качеством игры
Миром правит феодализм и сатанисты.