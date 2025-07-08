Сотрудники разработчика The First Berserker: Khazan провели первую забастовку в истории игровой индустрии Южной Кореи

В Южной Корее прошла первая в истории страны забастовка работников игровой индустрии. В ней приняли участие более 850 сотрудников студии Neople, известной по работе над Dungeon & Fighter и экшеном The First Berserker: Khazan. Это значительная часть коллектива, который на конец 2024 года насчитывал 1,4 тысячи человек.

Причиной недовольства стали условия труда и сокращение годовых премий на фоне финансовых успехов компании. В 2024 году, во многом благодаря запуску Dungeon & Fighter Mobile в Китае, выручка Neople превысила 950 миллионов долларов, однако поощрительные выплаты сотрудникам, по их словам, уменьшились примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Профсоюз также указывает на высокий уровень переработок и выгорание среди персонала.

Масштабной забастовке, начавшейся в конце июня, предшествовали другие акции протеста. Ранее в том же месяце сотрудники отказались от сверхурочной работы и выхода в офис в выходные дни. Поскольку эти меры не принесли желаемого результата, профсоюз организовал полноценную забастовку.

На данный момент сообщается, что сотрудники Neople и руководство компании пока не смогли прийти к соглашению.