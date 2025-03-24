Souls-подобный экшен The First Berserker: Khazan получил неплохие оценки от прессы

The First Berserker: Khazan, хардкорная ARPG во вселенной Dungeon & Fighter (DNF), теперь доступна в раннем доступе для владельцев Deluxe-издания. Крупные игровые порталы опубликовали свои обзоры.
The First Berserker: Khazan получила среднюю оценку 80 на MetaCritic и OpenCritic. Бои и битвы с боссами получили высокую оценку, но, похоже, игра страдает от повторяющегося дизайна уровней, а также слабого повествования.
- 95 - PlayStation Universe
- 90 - Hey Poor Player
- 90 - Loot Level Chill
- 90 - Noisy Pixel
- 80 - TheGamer
- 70 - GamingBolt
- 70 - TechRadar Gaming
- 70 - Hardcore Gamer
- 60 - Push Square
Noisy Pixel - 90
The First Berserker: Khazan - это мастер-класс по боевым действиям, предлагающий захватывающие битвы с боссами, разнообразный дизайн уровней и жесткую механику, которая может соперничать с лучшими в жанре. Хотя повествованию и второстепенным персонажам не хватает глубины, плавное развитие, настраиваемые деревья навыков и удовлетворительная кривая сложности делают эту игру выдающимся опытом в стиле Souls — даже для игроков, незнакомых со вселенной Dungeon Fighter Online.
TheGamer - 80
Я подозреваю, что большинство поклонников жанра Soulslike отлично проведут время с The First Berserker: Khazan, особенно если вы первую очередь сосредоточены на игровом процессе. В ней есть несколько продуманных подходов к облегчению разочарования, при этом сохраняя вознаграждающий вызов. The First Berserker: Khazan, возможно, не находится на уровне Bloodborne или Sekiro, но когда дело доходит до боя, она может показаться удивительно близкой.
Hardcore Gamer - 70
The First Berserker: Khazan - это прочная Soulslike, которая просто не делает ничего особенного. Хотя разработчики хорошо справляются с созданием деревьев навыков для каждого оружия, есть серьезный недостаток разнообразия, когда дело доходит до арсенала и характеристик. Кроме того, хотя с боссами приятно сражаться, предоставляя значимую задачу, которая развивается вместе с историей, этого нельзя сказать о структуре квестов. Несмотря на все наши проблемы с The First Berserker: Khazan, она все еще заполняет пробел, которого нет во многих Soulslike.
Push Square - 60
В конечном счете, The First Berserker: Khazan дает хорошее развлечение. Её эстетика отличает от множества Souls-подобных ARPG, к которым мы привыкли, а блестящие битвы с боссами достаточно увлекательны, чтобы провести вас через уровни, которые начинают казаться скучными ближе к середине игры. Но её тусклый сюжет и раздутая, непоследовательная механика мешают тому, что могло бы стать лучшей игрой, если бы она была более отполирована.
Эх, похожу мимо, не любитель данного жанра
Если вы по соулс-подобие, то это и не жанр ни разу, а клон другой игры демон соулс в жанре экшен-рпг со своими особенностями. Так же как гта не игровой жанр, или колда, марио, зельда и т.д. не игровой жанр.
Соус лайки уже давно стали поджанром РПГ игр
Уже играю... очень крутая игра, но сложность тут мизерная ( так как идеальный блок ( который просто делать) стамину не тратить, как и жизни )
Недурно
Так, я не понял ,а где комментарии про продажных журнашлюх и чемоданы?
Ах ну да...соулс дрочильни это другое.
Неужели кому-то ещё не насрать на абсолютно и совершенно непредвзятые оценки от прессы?
в стиме можно загрузить демо, правда игра обладает Denuvo
При всем при этом он вроде бы самый дружелюбный среди соулсов, можно включить легкий режим.
ужас . как фанат жанра , для меня такое не очень .
По этой причине мы включаем ЭПИК СЛОЖНОСТЬ... без смертей и оружия пройти игру за 10 мину :D
а тебе чем это мешает ?
Если в "соулсе" есть выбор сложности то это не соулс, а некая пародия.
за первый день 2 миллиона проданных копий 6 миллионов за первый месяц САРКАЗМ