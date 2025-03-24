Souls-подобный экшен The First Berserker: Khazan получил неплохие оценки от прессы

The First Berserker: Khazan, хардкорная ARPG во вселенной Dungeon & Fighter (DNF), теперь доступна в раннем доступе для владельцев Deluxe-издания. Крупные игровые порталы опубликовали свои обзоры.

The First Berserker: Khazan получила среднюю оценку 80 на MetaCritic и OpenCritic. Бои и битвы с боссами получили высокую оценку, но, похоже, игра страдает от повторяющегося дизайна уровней, а также слабого повествования.

95 - PlayStation Universe

90 - Hey Poor Player

90 - Loot Level Chill

90 - Noisy Pixel

80 - TheGamer

70 - GamingBolt

70 - TechRadar Gaming

70 - Hardcore Gamer

60 - Push Square

Noisy Pixel - 90

The First Berserker: Khazan - это мастер-класс по боевым действиям, предлагающий захватывающие битвы с боссами, разнообразный дизайн уровней и жесткую механику, которая может соперничать с лучшими в жанре. Хотя повествованию и второстепенным персонажам не хватает глубины, плавное развитие, настраиваемые деревья навыков и удовлетворительная кривая сложности делают эту игру выдающимся опытом в стиле Souls — даже для игроков, незнакомых со вселенной Dungeon Fighter Online.

TheGamer - 80

Я подозреваю, что большинство поклонников жанра Soulslike отлично проведут время с The First Berserker: Khazan, особенно если вы первую очередь сосредоточены на игровом процессе. В ней есть несколько продуманных подходов к облегчению разочарования, при этом сохраняя вознаграждающий вызов. The First Berserker: Khazan, возможно, не находится на уровне Bloodborne или Sekiro, но когда дело доходит до боя, она может показаться удивительно близкой.

Hardcore Gamer - 70

The First Berserker: Khazan - это прочная Soulslike, которая просто не делает ничего особенного. Хотя разработчики хорошо справляются с созданием деревьев навыков для каждого оружия, есть серьезный недостаток разнообразия, когда дело доходит до арсенала и характеристик. Кроме того, хотя с боссами приятно сражаться, предоставляя значимую задачу, которая развивается вместе с историей, этого нельзя сказать о структуре квестов. Несмотря на все наши проблемы с The First Berserker: Khazan, она все еще заполняет пробел, которого нет во многих Soulslike.

Push Square - 60

В конечном счете, The First Berserker: Khazan дает хорошее развлечение. Её эстетика отличает от множества Souls-подобных ARPG, к которым мы привыкли, а блестящие битвы с боссами достаточно увлекательны, чтобы провести вас через уровни, которые начинают казаться скучными ближе к середине игры. Но её тусклый сюжет и раздутая, непоследовательная механика мешают тому, что могло бы стать лучшей игрой, если бы она была более отполирована.