Создатели The First Berserker: Khazan раскрыли статистику игроков в честь первой годовщины

Разработчик Neople и издатель Nexon отмечают первую годовщину The First Berserker: Khazan, и в опубликованном в сети письме креативный директор Джунхо Ли подтвердил появление нового контента для этой ролевой игры в стиле Soulslike. Ли также раскрыл интересную статистику об игре, в том числе количество игроков, прошедших сюжетную линию.

Ли рассказал, что 35 процентов игроков прошли игру на нормальной сложности. 40 процентов продолжили «открывать правду», а 25 процентов погрузились «глубже во тьму». Что касается боев с боссами, то Вайпер, по-видимому, оказался самым сложным на экспертной сложности, в результате чего погибло 17 734 694 человека. На втором месте Волбано, на счету которого более 16 миллионов смертей, а на третьем — Малука, с более чем 12 миллионами смертей.

На хардкорной сложности Малука оказался самым сложным боссом, погибло 206 169 человек. Озма заняла второе место с 154 202 смертями, а Эламейн — третье с 151 835 смертями. С учетом всех боев с боссами на всех уровнях сложности, общее число смертей игроков составило 273 804 045.

Другие причины смертей также весьма интересны: падения стали причиной более 20 миллионов смертей игроков. Статусные эффекты стали причиной более 5,5 миллионов смертей, а ловушки — 2,2 миллиона. Самыми опасными врагами, не являющимися боссами, были Принц Паук, Безумный Разрушитель и Дикий Медведь.

Игроки, похоже, с небольшим отрывом предпочитали копье в качестве основного оружия, на его долю пришлось 38 процентов всех игроков. Второе место заняло двуручное оружие, которое использовали 37 процентов игроков, а третье — двуручный меч, который использовали 25 процентов игроков. Если говорить конкретнее, то наиболее часто используемым оружием был двуручный меч Кровожадного Демона, за ним следовали двуручный меч Стража и копье Выжившего. Интересно, что 43 босса были побеждены игроками без какого-либо оружия, только кулаками.

Что касается защиты, игроки больше всего предпочитали Кровожадного Демона, за ним следовали Багровый Демон и Золотой. Среди Фантомов самым популярным был Кента Непреклонный, которого вызывали 23 355 981 раз, за ​​ним следовал Вулфрик Стойкий, которого вызывали почти 7 миллионов раз. При прокачке игроки в подавляющем большинстве случаев предпочитали повышать показатель Выносливости, который был увеличен 37 442 742 раза.

Хардкорные игроки также придумали свои собственные уникальные испытания, самое быстрое время прохождения всей игры составило два часа и десять минут. Это означало, что за столь короткое время игрок смог победить 16 боссов в мире The First Berserker: Khazan. Самыми быстрыми боссами оказались Риз (17 секунд), Аратра (13 секунд) и Шактука (16 секунд).

Что касается будущего, студия в настоящее время работает над памятным набором доспехов и оружия для The First Berserker: Khazan. Набор под названием «Бессмертная ярость» будет доступен всем игрокам, купившим игру.

The First Berserker: Khazan доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.