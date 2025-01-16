Стала доступна демоверсия экшена The First Berserker: Khazan на ПК и консолях

Neople и Nexon Games сегодня выпустили демоверсию The First Berserker Khazan, новой ролевой игры в жанре soulslike, которая будет доступна с 27 марта 2025 г. на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Пробная версия этой новой игры будет поддерживать дубляж на английском, корейском, японском и китайском (упрощенном) языках. Кроме того, она будет включать субтитры на русском, английском, корейском, японском, китайском (упрощенном и традиционном), немецком, французском, итальянском, испанском, португальском языках.

The First Berserker: Khazan — это хардкорная ролевая игра в жанре экшен, разработанная для ПК и консолей, действие которой происходит в мультивселенной Dungeon & Fighter. Игра переносит динамичный экшен Dungeon Fighter Online на консоли и в то же время разворачивает жестокую историю мести через историю Хазана. Уникальная 3D-графика в стиле сел-шейдинга усиливает драматическую атмосферу и обеспечивает интенсивное, захватывающее действие.