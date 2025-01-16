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The First Berserker: Khazan 27.03.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
6.7 45 оценок

Стала доступна демоверсия экшена The First Berserker: Khazan на ПК и консолях

monk70
Новости

Neople и Nexon Games сегодня выпустили демоверсию The First Berserker Khazan, новой ролевой игры в жанре soulslike, которая будет доступна с 27 марта 2025 г. на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Пробная версия этой новой игры будет поддерживать дубляж на английском, корейском, японском и китайском (упрощенном) языках. Кроме того, она будет включать субтитры на русском, английском, корейском, японском, китайском (упрощенном и традиционном), немецком, французском, итальянском, испанском, португальском языках.

The First Berserker: Khazan — это хардкорная ролевая игра в жанре экшен, разработанная для ПК и консолей, действие которой происходит в мультивселенной Dungeon & Fighter. Игра переносит динамичный экшен Dungeon Fighter Online на консоли и в то же время разворачивает жестокую историю мести через историю Хазана. Уникальная 3D-графика в стиле сел-шейдинга усиливает драматическую атмосферу и обеспечивает интенсивное, захватывающее действие.

0
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
EvgeniiV

Казан Первый Плов

1
My life is a game

Цена какая то неадекватная(пираток не будет, денуво) у ноунейм игры
Впервые про нее слышу
У более известных игр цена дешевле

0
Alex40001

да фигня не заморачивайся у них мания величия

https://steamdb.info/app/3351700/charts/

0
Gelyr

Е***ть , это что налог на аниме такой))

0
Gelyr

Не знаю где ты это увидел, но у меня "норм" цена

0
PG Trash Gelyr

Это в тенге? 33 800 тенге? По курсу 6 500 руб?

0
Gelyr PG Trash

Да в тенге , в рублях незнаю сколька

-2
Rensky27

игра про Казань?

0
Jarvis666

Казань?

0
6363

Давайте, пошутите еще раз про Казань.

0
dwemer101

дороговато прям очень

0
ДЕНДИ ЕКБ

после EldenА неохота ни в одну соулс лай играть ,а сама демка слаба очень... Имхо

-1
Unicorling

А мне наоборот, классическая кишкообразная карта как в дарк соулс нравится больше в этом жанре

0
Brock_Harrison

такую игру приобретут только те кто любит одного босса убивать по 5 часов, обычные геймеры подпивасы соулслайки игнорят.

-3
ЙОЛБАШ

+

-2