Стартовал ранний доступ экшена The First Berserker: Khazan для обладателей Deluxe-издания

Хардкорная ARPG The First Berserker: Khazan от Nexon и Neople, действие которой происходит в богатой истории вселенной Dungeon & Fighter (DNF), вышла в раннем доступе для обладателей Deluxe-издания, что позволит им отправиться на поиски мести за 72 часа до запуска стандартного издания 27 марта на ПК в Steam (и Steam Deck), PlayStation 5 и Xbox Series X | S.
В The First Berserker: Khazan игроки знакомятся с захватывающей историей Хазана как забытого героя, используя отточенные в боях навыки, чтобы побеждать врагов и тех, кто обидел его. Они также участвуют в насыщенных действиями боях, сталкиваясь с более сложными миссиями и боссами, открывая мощное снаряжение. Благодаря четкой графике и 3D-анимации мир Хазана оживает в ярком, нарисованном от руки стиле.
Зачем бета-тестеры если можно еще и заработать на них. Пора бы давно эту лавочку прикрывать...
Игра прекрасно работала ещё в демке , которая до сих пор доступна . В полной версии всё работает так же на ура .
Кол-во патчей покажет насколько верны подобные рассуждения.
Пробовал демку, слишком хардкорно, казуалам в этой игре вообще делать нечего
Хазан хардкорный????
я на первом минибоссе почти в самом начале срезался
Если речь про обезьяну, то она явно не хардкорный босс. Ее убить можно, просто за спину убегая
А для кого была эта новость?*(
По данным официального сайта игры, первая миссия The First Berserker: Khazan будет одинаковой для всех, и только после ее завершения игроки смогут решить, продолжать ли игру на «нормальном» или «легком» режиме.
нет, там в самом начале первый здоровый бугай, я даже его не смог загасить
Это все боссы которые будут в игре штоль, показанные в трейлере?!))
ждём в зелёном стиме
Денува
Удачи))
пф... годик подожди и увидим нормальную пиратку
Ломать почти некому.
он к тому, что через годик денуву уберут.
казанский алкашебомж-по кличке берс?=))))))))
Для обладателей торрент издания я так понимаю тоже завезли уже? // Иван Страждин
там денува стоит
Nishebrod