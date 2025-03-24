Стартовал ранний доступ экшена The First Berserker: Khazan для обладателей Deluxe-издания

Хардкорная ARPG The First Berserker: Khazan от Nexon и Neople, действие которой происходит в богатой истории вселенной Dungeon & Fighter (DNF), вышла в раннем доступе для обладателей Deluxe-издания, что позволит им отправиться на поиски мести за 72 часа до запуска стандартного издания 27 марта на ПК в Steam (и Steam Deck), PlayStation 5 и Xbox Series X | S.

В The First Berserker: Khazan игроки знакомятся с захватывающей историей Хазана как забытого героя, используя отточенные в боях навыки, чтобы побеждать врагов и тех, кто обидел его. Они также участвуют в насыщенных действиями боях, сталкиваясь с более сложными миссиями и боссами, открывая мощное снаряжение. Благодаря четкой графике и 3D-анимации мир Хазана оживает в ярком, нарисованном от руки стиле.