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The First Berserker: Khazan 27.03.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.4 81 оценка

Стартовал ранний доступ экшена The First Berserker: Khazan для обладателей Deluxe-издания

monk70 monk70

Хардкорная ARPG The First Berserker: Khazan от Nexon и Neople, действие которой происходит в богатой истории вселенной Dungeon & Fighter (DNF), вышла в раннем доступе для обладателей Deluxe-издания, что позволит им отправиться на поиски мести за 72 часа до запуска стандартного издания 27 марта на ПК в Steam (и Steam Deck), PlayStation 5 и Xbox Series X | S.

В The First Berserker: Khazan игроки знакомятся с захватывающей историей Хазана как забытого героя, используя отточенные в боях навыки, чтобы побеждать врагов и тех, кто обидел его. Они также участвуют в насыщенных действиями боях, сталкиваясь с более сложными миссиями и боссами, открывая мощное снаряжение. Благодаря четкой графике и 3D-анимации мир Хазана оживает в ярком, нарисованном от руки стиле.

15
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Egik81

Зачем бета-тестеры если можно еще и заработать на них. Пора бы давно эту лавочку прикрывать...

9
gloccc

Игра прекрасно работала ещё в демке , которая до сих пор доступна . В полной версии всё работает так же на ура .

4
PG Trash gloccc

Кол-во патчей покажет насколько верны подобные рассуждения.

-1
Палыч Роков

Пробовал демку, слишком хардкорно, казуалам в этой игре вообще делать нечего

7
Ds_Raider

Хазан хардкорный????

0
Палыч Роков Ds_Raider

я на первом минибоссе почти в самом начале срезался

1
Ds_Raider Палыч Роков

Если речь про обезьяну, то она явно не хардкорный босс. Ее убить можно, просто за спину убегая

1
bohdan2015

А для кого была эта новость?*(

По данным официального сайта игры, первая миссия The First Berserker: Khazan будет одинаковой для всех, и только после ее завершения игроки смогут решить, продолжать ли игру на «нормальном» или «легком» режиме.

1
Палыч Роков Ds_Raider

нет, там в самом начале первый здоровый бугай, я даже его не смог загасить

4
Сергей Понащенко

Это все боссы которые будут в игре штоль, показанные в трейлере?!))

0
Ellie Williams

ждём в зелёном стиме

-1
StarlaX

Денува

5
JustA_NiceGuy

Удачи))

0
это никогда не шрекончитс JustA_NiceGuy

пф... годик подожди и увидим нормальную пиратку

0
JustA_NiceGuy это никогда не шрекончитс

Ломать почти некому.

0
PG Trash JustA_NiceGuy

он к тому, что через годик денуву уберут.

0
kaka qp0H

казанский алкашебомж-по кличке берс?=))))))))

-2
Пользователь ВКонтакте

Для обладателей торрент издания я так понимаю тоже завезли уже? // Иван Страждин

-4
ilyush

там денува стоит

2
AssertiveCaoimhe

Nishebrod

0