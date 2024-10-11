Стартовало тестирование ролевого экшена The First Berserker: Khazan

Издатель Nexon и студия Neople объявили о начале закрытого бета-тестирования ролевого экшена The First Berserker: Khazan. Поиграть могут владельцы Xbox Series X и PS5. Первым нужно подать заявку в приложении Xbox Insider Hub, а вторым зарегистрироваться на официальном сайте.

Закрытое тестирование The First Berserker: Khazan продлится до 21 октября 2024 года. В билде доступны вступительные три миссии, прохождение которых займет примерно 6-8 часов. Русского перевода нет — только английский и корейский.

По сюжету игры генерала Казана, однажды спавшего империю Пелос от дракона-берсерка Хисмара, оклеветали и изгнали. Воин решает отомстить и отправляется на поиски тех, кто обрек его на погибель.

The First Berserker: Khazan — часть игровой франшизы Dungeon & Fighter (DNF), выходившей преимущественно на PC. В 2022 году выпустили последнюю на данный момент игру серии — файтинг DNF Duel.

The First Berserker: Khazan выйдет в начале 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Субтитры и интерфейс ролевого экшена переведут на русский язык.