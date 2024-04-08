Свежие кадры игрового процесса экшена The First Berserker: Khazan

Независимые разработчики из студии Neople еще в 2022 году представили многообещающий ролевой экшен The First Berserker: Khazan, который должен высоко оцениться фанатами серии Souls и поклонниками сложных испытаний. Проект обещает подарить игроку хардкорные сражения и зрелищную боевую систему, однако его дата релиза по-прежнему остается неизвестной. В интервью Fextralife авторы проекта поделились подробностями разработки игры, а также показали новый геймплей.
В разговоре с журналистами, представители Neople подчеркнули одиночную составляющую The First Berserker: Khazan. По словам разработчиков, игра с самого начала создавалась как сюжетное приключение для одного игрока, и авторы не собираются отказываться от этого подхода. Команда не собирается добавлять в игру онлайн-составляющую, хотя и признает высокий спрос на это среди игроков.
Как сообщается, The First Berserker: Khazan находится на финальной стадии полировки. Разработка игры находится на финальном этапе. Разработчики занимаются устранением багов и окончательной корректировкой баланса, однако в студии пока не готовы назвать точную дату релиза.
Вероятно, хардкорный экшен выйдет на ПК и консолях уже в конце этого года. The First Berserker: Khazan не будет игрой с открытым миром, а скорее с закрытым дизайном уровней, с сильным акцентом на приключения и исследования, а также с различными видами оружия и брони и системой дерева навыков.