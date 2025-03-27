The First Berserker: Khazan ещё не вышла, но уже получила более 1500 положительных отзывов в Steam, 94% положительные

Хотя игра официально ещё не вышла, новый релиз от Nexon отражает распространённую в индустрии тенденцию: игроки могут заплатить больше, чтобы получить доступ к игре раньше. Из-за этого фактическая дата выхода была назначена на 24 марта, а полный релиз состоится в этот четверг, 27 марта. Несмотря на то, что полный релиз пока не состоялся, эта хардкорная игра в жанре «soulslike» уже завоевала популярность.

На данный момент у игры было чуть более 1500 отзывов на странице в магазине Steam, что позволило ей получить рейтинг «Очень положительный». 94% пользовательских обзоров рекомендовали игру.

В главном обзоре особо отмечалось наличие лёгкого режима в игре, что вызвало много споров в сообществе любителей жанра soulslike. Однако другие хвалили сложность игры.

Также была оценена производительность игры, что особенно приятно видеть после недавних версий для ПК, таких как Monster Hunter Wilds, которые были немного нестабильными.

Разработчики игры отреагировали на негативные отзывы (включая техническую поддержку для тех, у кого возникли проблемы с производительностью).