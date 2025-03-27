The First Berserker: Khazan ещё не вышла, но уже получила более 1500 положительных отзывов в Steam, 94% положительные

Хотя игра официально ещё не вышла, новый релиз от Nexon отражает распространённую в индустрии тенденцию: игроки могут заплатить больше, чтобы получить доступ к игре раньше. Из-за этого фактическая дата выхода была назначена на 24 марта, а полный релиз состоится в этот четверг, 27 марта. Несмотря на то, что полный релиз пока не состоялся, эта хардкорная игра в жанре «soulslike» уже завоевала популярность.
На данный момент у игры было чуть более 1500 отзывов на странице в магазине Steam, что позволило ей получить рейтинг «Очень положительный». 94% пользовательских обзоров рекомендовали игру.
В главном обзоре особо отмечалось наличие лёгкого режима в игре, что вызвало много споров в сообществе любителей жанра soulslike. Однако другие хвалили сложность игры.
Также была оценена производительность игры, что особенно приятно видеть после недавних версий для ПК, таких как Monster Hunter Wilds, которые были немного нестабильными.
Разработчики игры отреагировали на негативные отзывы (включая техническую поддержку для тех, у кого возникли проблемы с производительностью).
хорошо, что была демка перед выходом, а то собирался покупать
Не всегда демка олицетворяет финальный итог)
А так, вообще да. Демки нужны чтобы народ определился, нужно ли ему это или нет.
Раньше во всяких там Игроманиях или ЛКИ можно было найти диски с актуальными демо-версиями игр, потому что выпуск предварительных демок считался среди разработчиков хорошим тоном.
Сейчас бы вспомнить те времена, когда разработчики в качестве рекламы распространяли демо на дисках через игровые журналы. Помню в комплекте с железом для ПК был мусор из демок.
мне демка понравилась, но за фул прайс брать не хочется
Да, была тема) Помню демку Overlord 2 до дыр затёр в своё время.
Хорошая игра. Смесь секиро и ниох. При этом элементы с ниох не передушены, как в самом ниох 2. А парирования в игре очень сочные с отличными разнообразными боссами. В общем люди получили очень приятную геймплейно игру, где ты максимально четко управляешь персом и получаешь от этого кайф, даже если тебе приходится траить босса 3 часа. Что и оценивают положительно.
Согласен игра супер
В смысле не вышла? Версия для богатых с 24 доступна. Это нищеброд издания нужно ждать 27.
Не фанат соулсов , видел на стримах ,выглядит визуально неплохо, боссы интересные, еще и оптимизацию завезли, что может пойти не так , с таким подходом к разработке.
Вот вам как говориться, "получите и распишитесь" - анимешные соулс! Всем недоброжелателям анимешек посвящается! Рядом летает "дух погоревших пуканов"!
Казань?
вышла еще вчера
ещё не вышла, но уже получила более 1500 положительных отзывов=боты-скорострелы ^_^
кал на подобии wo long fallen dynasty
сразу видно гея который не играл ни то ни то палитра
Унылое, скучное, вторичное фуфло. Банальный сосалик для фанов.
Очень объективная критика. Держи нас в курсе.
сказал фанат Avowed